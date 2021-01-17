Sokağa çıkma kısıtlamasında kartopu oynayan çocuklar polisten böyle kaçtı

Emin YEŞİL / İSTANBUL (DHA)- SULTANGAZİ’de haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasında kartopu oynayan çocuklar polisin uyarısıyla parktan uzaklaştı. Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan Ahmedi Hani Parkı’nda çocuklar kar topu oynadı, salıncağa bindi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olması nedeniyle polis ekipleri çocukları parktan uzaklaştırdı. Polisin parka gelip uyarı yapmasının ardından çocuklar da parktan koşarak uzaklaştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.