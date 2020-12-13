Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler aralıksız devam ediyor

Yılmaz OKUR, Soner HASIRCIOĞLU, Buğra AKAY/İSTANBUL, (DHA) KORONAVİRÜS salgını ile mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, polis ekipleri denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Dünyada ve ülkemizde alınan tüm tedbirlere rağmen hızla yayılan ve can almaya devam eden koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Polis ekipleri İstanbul’da bir çok noktada oluşturdukları denetim noktalarında kontrollerine aralıksız devam ediyor. Denetimlerde vatandaşların izin belgeleri kontrol edilirken, herhangi bir belge gösteremeyenlere ise idari para cezası uygulanıyor. Fatih, Gaziosmanpaşa ve Maltepe’deki denetim noktalarında yolu dubalarla tek şeride düşüren polis ekipleri, gelen araçları tek tek durdurarak evrak ve kimlik kontrolü yaptı.

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