Ana Sayfa Güncel Haberler Sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan Eminönü Meydanı havadan fotoğraflandı
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