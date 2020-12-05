Sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan Eminönü Meydanı havadan fotoğraflandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polis tarafından arama yapılan TIR'da 75 kilo metamfetamin ile 1440 paket kaçak sigara ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü...