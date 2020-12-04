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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü, bariyerlere çarpıp kaçtı

Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp, polis kontrol noktasındaki bariyerlere çarparak minibüs ile kaçan Doğuşcan K. (23), kovalamaca sonucu yakalandı. Doğuşcan K.’ya alkollü araç kullanmak, ‘dur’ ihtarına uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçlarından 4 bin 544 TL ceza kesildi.
Karabük’te saatler 21.00’ı gösterdikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı bölgelerinde uygulama başlattı. Bariyerlerle kapatılan yollarda sadece izin belgesi bulunan araçların geçişlerine izin verildi. Gece saatlerinde Soğuksu Mahallesi’nde kontrol noktasında görev yapan polis ekipleri, Doğuşcan K. yönetimindeki 14 ABB 005 plakalı minibüsü durdurmak istedi. Sürücü, polisin ‘dur’ ihtarına uymadı ve polis bariyerlerine çarparak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu minibüs, ara sokakta durduruldu. Gözaltına alınan Doğuşcan K. sağlık kontrolü için polis ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Doğuşcan K. ardından ifadesi alınmak üzere 3 Nisan Polis Merkezi’ne götürüldü. Hastanede yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edilen Doğuşcan K.’ya alkollü araç kullanmak, ‘dur’ ihtarına uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçlarından toplam 4 bin 544 TL para cezası kesildi.

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