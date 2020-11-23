Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi(Taksim Meydanı-Galata Köprüsü)

Mustafa BAKIRHAN-Ozan URAL-Buğra AKAY/İSTANBUL,(DHA) KORONAVİRÜS vakalarında yaşanan artış sonrasında alınan tedbirler kapsamında Pazar günü 20.00’de başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlanmanın bitmesiyle birlikte Galata Köprüsü’nde balık tutanların olduğu görüldü.

Koronavirüs vakalarında yaşanan artış sebebiyle salgınla mücadele yeni kararlar alındı. Alınan kararlar kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Pazar günü akşam 20.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın bitmesiyle birlikte D-100 Karayolu’nda ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kurulan polis kontrol noktaları kaldırıldı. Köprü ve D-100 Karayolu’nda araç hareketliği görüldü.

BALIK TUTMAYA KOŞTULAR

Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde bazı vatandaşlar iş yerlerini açmaya başladı. Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsü’nde kısıtlamanın bitmesinden kısa bir süre sonra balık tutanların olduğu görüldü.

(FOTOĞRAFLI)