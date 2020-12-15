Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul,(DHA) KORONAVİRÜS ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde uygulanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlama akşam tekrar başlayacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamından uygulanmaya başlanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması bugün için sona erdi. Dün akşam saat 21.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00’da sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafikte araç yoğunluğu yaşanırken, Bakırköy İncirli Metrobüs durağında ve toplu taşıt araçlarında da hareketlilik gözlendi.

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