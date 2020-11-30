Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da temaslı olduğu için karantinaya alınan bir vatandaş, filyasyon ekiplerinin denetiminde evde bulunamadı. Ekiplerin cep telefonuyla ulaştığı vatandaş, "Markete gittim. Gidecek...