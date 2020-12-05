Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi tramvayda adım atacak yer kalmadı

Ersan SAN-İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Cuma akşamından pazartesi sabahına kadar getirilen sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul’da trafiğin yanı sıra toplu ulaşım araçlarında da büyük yoğunluk görüldü.

Kabataş ile Bağcılar arasında sefer yapan BT1 Tramvay Hattı’nda dün akşam büyük yoğunluk görüldü. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 21.00’den önce evlerine varmak isteyenler tramvaya akın edince sosyal mesafe kuralı tamamen uygulanamaz hale geldi. Tramvayın kapıları güçlükle kapatılabilirken, vagonlardaki yoğunluk bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Tramvaya binenler ayakta durmada, inip-binmede büyük zorluk çekti.



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