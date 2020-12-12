Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim boş kaldı

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN / İSTANBUL (DHA) Koronavirüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı.

Koronavirüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında dün akşam 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı. Sabah saatlerinde Taksim Meydanı, kısıtlamadan muaf olan turistler ile işe gidenlere kaldı.

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