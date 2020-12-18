Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri gece boyunca devam etti

Yılmaz OKUR-Soner HASIRCIOĞLU-Buğra AKAY /İSTANBUL,(DHA) – KORONAVİRÜS ile mücadelede, Türkiye genelinde hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. İstanbul’da da polis, kısıtlamalarla ilgili denetimlerine devam ediyor.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan, hafta içi 21.00 – 05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul’da da polis kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

İstanbul’da polis ekipleri denetleme noktalarına gelen tüm araçları durdurarak, sürücü ve yolcuların evraklarını kontrol etti. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduğuna dair belge gösteremeyenlere ise para cezası kesildi. Saat 05.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması sona ererken, yollarda da hareketlilik başladı.

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