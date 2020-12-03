Sokağa çıkma kısıtlaması başladı(ek fotoğraflar)(Kadıköy)

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Otelde eğlenenlere 161 bin TL ceza
Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)- BARTIN’ın İnkum tatil beldesindeki bir otelde eğlence düzenlendiği sırada jandarma baskın yaptı. Restoranda bulunan 35 kişi ve otel işletmecisine toplam 161 bin...
Cinayet şüphelisi kendisini almaya gelen polislere ateş açtı: 2 yaralı (2)-...
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- ANTALYA'da cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı bulunan Muhammet Karataş (22), Kahramanmaraş'ta kaldığı otelde kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş...
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Kars’ta her mevsim kaşar ve tulum peyniri üretimi
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