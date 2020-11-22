Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dünya literatüründe “onomastik” olarak bilinen “adbilim” kişi adları ve yer adları olmak üzere iki koldan ilerlemektedir. Bugün ülkemizde 200’den fazla özel ve resmî üniversitemiz olduğu halde hiç birisinde Adbilim (Onomastik) Anabilim Dalı yoktur. Bu durum Türk kültür ve medeniyeti için büyük bir eksikliktir. Mazur görülemez ve kabul edilemez.