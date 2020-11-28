Sokağa çıkma kısıtlaması başladı-Eminönü Meydanı HAVADAN FOTOĞRAFLAR

Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Op. Dr. Fatih Tanzer Serter, Venöz Yetmezlik hakkında gazetemize açıklamalarda bulundu. Kanın ayaklara doğru geriye kaçması ve toplar damarların içerisindeki basıncın artmasının Venöz Yetmezliğe neden olacağını ifade eden Serter kalp-damar sağlığının önemine vurgu yaptı.