Ana Sayfa Güncel Haberler Sokağa çıkma kısıtlaması başladı-Eminönü Meydanı HAVADAN FOTOĞRAFLAR
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Venöz yetmezlik nedir?
Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Op. Dr. Fatih Tanzer Serter, Venöz Yetmezlik hakkında gazetemize açıklamalarda bulundu. Kanın ayaklara doğru geriye kaçması ve toplar damarların içerisindeki basıncın artmasının Venöz Yetmezliğe neden olacağını ifade eden Serter kalp-damar sağlığının önemine vurgu yaptı.
Adıyaman’da kamyon devrildi; sürücü öldü, kardeşi yaralı
Murat KURT/GERGER (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, kontrolden çıkarak, şarampole devrilen kamyonun sürücüsü Mustafa Koyun yaşamını yitirdi, yanındaki kardeşi ise yaralandı. Kaza, öğleden sonra...
Çalıştığı inşaattan düşen Berkay, hayatını kaybetti
Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen Berkay Yıldız (22), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki...
Pandemi döneminde sağlık sigortasına talep arttı
Kadir ÖZEN/İZMİR DHA)- KORONAVİRÜS salgını sonrası vatandaşlar, sağlık sigortasına rağbet göstermeye başladı. Pandemi sürecinde sağlık sigortasının ön plana çıktığını belirten sigorta firması sahibi Nevin Uçak...