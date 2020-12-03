Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Baş boyun kanserleri içinde en yaygın görülen gırtlak kanserinin en erken belirtisi ses kısıklığı ve sesteki değişim olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Tolga Kandoğan, “Gırtlak kanserinin en önemli sebebinin sigara ve tütün kullanımı olduğunu” söyledi.