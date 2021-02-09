Şoka giren kaplumbağa sahile vurdu (2)

CARETTA CARETTA KURTULDU
Muğla’nın Datça ilçesinde, sabah saatlerinde, soğuktan şoka girmiş halde sahile vuran ‘caretta caretta’ cinsi deniz kaplumbağası, Dalyan İztuzu Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi’nden (DEKAMER) Datça’ya gelen üç kişilik ekibin müdahalesinin ardından nefes aldı ve başını hareket ettirdi. Veteriner Hekim Koray Kabadayıoğlu, kaplumbağanın tedaviye cevap verdiğini, DEKAMER’de tedavisine devam edileceğini söyledi.
Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA)
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