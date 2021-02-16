Soğuktan etkilenen yavru köpeği montu ile ısıttı

Burun etlerinin vücudun bir nevi kliması olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tolga Kandoğan, “Burun etleri, başta alerji olmak üzere sigara tüketimi, hava kirliliği, enfeksiyonlar, burun kemik kıkırdak eğrilikleri gibi nedenlere bağlı olarak şişebilir. Burun etleri uzun dönemde tedavi edilmezse kişide baş ağrısına ve ses değişikliklerine yol açabilir” dedi.