Çankaya’nın simgesi Kuğulupark’ın kuğuları ve Ördekli Park’ın ördeklerinin, yaklaşan kış ayı öncesi sağlık taraması yapıldı.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin uzman veterinerleri Çankaya’nın simge parklarından Kuğulupark’taki kuğuların ve Ördekli Park’taki ördeklerin sağlık taramasını yaptı. Yaklaşan kış ayı öncesi hayvanlara rutin kontrollerini yapan görevliler, hayvanların sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Periyodik olarak parklarda bulunan kuğu, kaz ve ördeklerin sağlık taramalarını yaptıklarını dile getiren yetkililer, “Halkla iç içe olan hayvanlarımızın özellikle kuğuların bakımına özel önem veriyoruz. Halkın yoğun sevgisi ve ilgisini çeken bu hayvanlar parkımızın da simgesi. Yaptığımız sağlık taramalarında rutin kontrollerinin yanı sıra gerekli koruyucu ilaçlarını da veriyoruz” dedi.

Veterinerler Kuğulupark’ta 3 beyaz, 1 siyah kuğu, 16 ördek ve 1 kazın, Ördekli Park’ta 1 kuğu, 15 kaz ve 2 ördeğin bakımını gerçekleştirdi.