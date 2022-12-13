Soğuk havalar kalp krizi riskini artırıyor 

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İSTANBUL, (DHA)- Soğuk havaların kalp damar hastaları, kalp yetmezliği veya yüksek tansiyonu olanları olumsuz etkileyebileceğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nuri Kuroğlu, “Vücut ısısını korumak için tek kat kalın giysiler yerine iç içe birkaç giysinin giyilmesi önemlidir. Vücut ısısı baş bölgesinden de kaybedilebildiği için şapka ve atkının kullanılması da önerilmektedir. Ek olarak eller ve ayaklar daha hızlı soğuyacağından daha sıkı korunmalıdır” diyerek bazı tavsiyelerde bulundu.

Soğuk hava vücut ısısının düşmesine neden olur. Bu nedenle kalp vücut ısısının düşmemesini, vücut ısısının yüksek kalmasını sağlayabilmek daha fazla çalışmak zorunda kalır böylelikle kan basıncı ve nabız sayısı artar. Medicana Ataşehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nuri Kuroğlu, soğuk havaların kalp damar hastaları, kalp yetmezliği veya yüksek tansiyonu olanları olumsuz etkileyebileceğini söyleyerek bazı önerilerde bulundu.

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“KAR KÜREME GİBİ AĞIR İŞLER YAPARKEN DİKKATLİ OLUNMALI”

Soğuk havalarda dışarıda olanların aşırı efordan kaçınmaları, kar küreme gibi ağır işler yaparken dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nuri Kuroğlu, “Rüzgarlı havalarda yağmura veya kara karşı yürümek bile kalp hastalığına bağlı göğüs ağrılarını veya kalp krizlerinin tetikleyebilir. Hava sıcaklığında görülen her yüzde 10’luk azalma kalp krizi riskinde yüzde 7 artışa yol açar. Ciltte bulunan bazı reseptörlerin ve sempatik sinir sisteminin uyarılması, ayrıca kandaki pıhtılaşmanın artması krizlere neden olmaktadır. 100 bin kişinin dahil edildiği bir çalışmada ocak ayında, ağustos ayına göre kan basıncında yükselme ve obezitenin bir göstergesi olan bel çevresinde artma söz konusu. Buna neden olarak yaz aylarındaki aşırı sıcakların vücut damarlarında genişlemeye ve terlemeye neden olarak kan basıncını düşürmesi gösterilmektedir” diye konuştu.

DOĞRU GİYSİLER SEÇMEK ÖNEMLİ

Vücut ısısısın 35 Co altında olması hipotermi olarak adlandırıldığını ifade eden Prof. Dr. Kuroğlu, şunları ekledi:

“Vücudun iç ısısının normal tutulması için gereken enerjinin üretilememesi sonucu ortaya çıkar. Ölümcül bir durum olup kişide titreme, uyku hali, hareketlerde yavaşlama, bilinç bulanıklığı koordinasyon eksikliği gibi ön bulgulara neden olur ve sonunda kalp yetmezliğine bağlı ölüm gelişebilir. Çocuklar ve yaşlılar özellikle daha riskli grubu oluştururlar. Hava sıcaklığındaki düşüşün yanı sıra yağmur, kar ve özellikle rüzgar vücut çevresindeki koruyucu sıcak havayı dağıtarak vücut ısısının daha hızlı düşmesine neden olur. Ayrıca havanın nemli olması da kuru olmasına göre vücut ısısının kaybını hızlandırır. Vücut ısısını korumak için tek kat kalın giysiler yerine iç içe birkaç giysinin giyilmesi önemlidir. Vücut ısısı baş bölgesinden de kaybedilebildiği için şapka ve atkının kullanılması da önerilmektedir. Ek olarak eller ve ayaklar daha hızlı soğuyacağından daha sıkı korunmalıdır. Soğuk havalarda dış ortamlarda alkol içilmemesinde fayda vardır. Alkol başlangıçta cilt damarlarında genişlemeye bağlı olarak bir sıcaklık hissi oluşturur ancak sonrasında hızla yaşamsal organlarda ısı kaybına neden olur.”

GRİP, ZATATÜRRE GİBİ ENFEKSİYONLARA DİKKAT

Kış aylarında grip hastalıklarında artışlar görüldüğünü söyleyen Dr. Kuroğlu, “Basit nezle bulgularına ilaveten kas ağrıları, baş ağrısı, öksürük ve ateş ortaya çıkabilir. Kalbin daha çok çalışmasına neden olacağından özellikle altta kalp hastalığı olan kişilerde tehlike yaratabilir. Bu nedenle yaşlı, kalp yetmezliği veya kronik bronşit gibi hastalıkları olan kişilerin grip ve zatürre aşısı olmalarında fayda vardır” dedi.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nuri Kuroğlu soğuk kış günlerinde kalp sağlığını koruyabilmek için şu önerilerde bulundu:

“Kar küreme esnasında sık sık mola verip, kalp üzerine fazla yük bindirmemeli

“Efor öncesinde ve esnasında ağır yemeklerden kaçınmalı

“Düzenli sıcak yemek ve içecekler tüketmeli

“Kat kat giyinmeli

“Alkol tüketmemeli

“Aşırı ağır yük kaldırmamalı

“İç oda sıcaklığının en azından 16-18 Co olmasına dikkat edilmeli

“Risk altındaki hastalar grip ve zatürre aşısı olmalı”