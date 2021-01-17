Soğuğun etkisini artırmasıyla sobalar sahipsiz kediler için yandı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) – BURSA’da Osmangazi Belediyesi tarafından sahipsiz sokak kedileri için oluşturulan villalarda hayatlarını sürdüren kediler, yoğun kar yağışının olduğu bu soğuk günlerde gün boyu yanan sobanın başında kış mevsiminin tadını çıkarıyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından 114 dönümlük arazi üzerine kurulan Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ndeki sahipsiz sokak kedileri, yaşamlarını sürdürüyor.Tesisteki 65 kedi, 25’er metrekare taban, 8 metre yüksekliğe sahip Osmanlı mimarisine uygun inşa edilen iki villada yaşıyor. Yılın ilk karının yağdığı soğuk günlerde kedilerin üşümemesi için kış boyunca düzenli olarak soba yakılıyor. Sobaların yakılmasıyla birlikte villaların içi oda sıcaklığından daha sıcak hale geliyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sokakta zor şartlar altında yaşayan bakıma muhtaç kedilere, Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi’nde barınma imkanı sunduklarını ifade ederek, “Barınmanın yanında tedavilerini de yaparak sağlıklarına kavuşmalarını ve son derece sağlıklı ve hijyenik şartlarda yaşamalarını sağlıyoruz. Barınağımızda yer alan iki kedi villasında, soğuk kış aylarında sıcacık bir yuva imkanı sunuyoruz. Bu villalarda sakat, gözü görmeyen ve yaşlı yaklaşık 65 kedimiz var. Bu kedilerimizin ter türlü bakımını yapıyoruz. Sokaktaki hayvanları toplayıp sağlıklarına da kavuşturuyoruz” dedi.

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Yosun da, villalarda kalan kedilerin daha sıcak bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri adına sobaları havalar ısınana kadar yakmaya devam edeceklerini söyledi.

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