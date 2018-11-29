“İster inanın isterseniz inanmayın, çok alındım çok..! Soğanın en kıymetli kısmı benim ama hiç esamem okunmadı, hepinize küstüm..!’’

Soğan ise diyor ki;



“Asırlar geçse bu denli ünlü olacağım hiç aklıma gelmezdi…!

İktidarından muhalefetine kadar dilden dile gezer oldum, gündemden hiç düşmüyorum.

Bakın, gördünüz mü?

Kiminiz “elim ağzım kokar” diye küçümsüyordunuz,

Ancak yemeklerden bensiz tat almanız da mümkün değildir.

Kebabınızdan, çiğ köftenize, menemenden salatanıza varıncaya kadar yemeklerinizden eksik olmam…

Fakat bu kadar politize edileceğimi de hiç düşünemezdim, yanarım yanarım da kankam sarımsağın derdine yanarım, “ben senden daha kıymetliyim’’ diye caka satardı, oh olsun ona..!”

Bu bağlamda sizlere birkaç sorum olacak sakın bana kızmayın bu arada şapkanızı önünüze koyup günlerce düşünün..!

Elin oğlu Mars’a uzay aracı gönderdi, Mars toprağının beş metre altına alet yerleştirip toprak verilerini inceleyecek…

Siyasiler sizi soğanla, patatesle meşgul ederken sizlerin hiç umurunuzda olmadığını görüp üzülüyorum..!

Bu yazımla sizlere bir soğan kadar kıymetli bir kıyak olsun istedim, baki selamlar…