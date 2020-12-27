Sobadan zehirlenen yaşlı çift toprağa verildi

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman),(DHA)- ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Hasi (97) ile eşi Hanım Karakılınç (90) toprağa verildi.

Besni’nin Yoldüzü köyünde yaşayan 4 çocukları olan Karakılınç çifti, dün gece sobayı yakarak uyudu. Sabah yaşlı çifte ulaşamayan yakınları, geldikleri evde Hasi ve Hanım Kalakılınç’ı hareketsiz halde buldu. Çağırılan sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Karakılınç çifti, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yaşlı çiftin cenazeleri yapılan otopsinin ardından Yoldüzü köyüne getirildi. Çift, yakınlarının kıldığı cenaze namazının ardından köy mezarlığında yan yana defnedildi.

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