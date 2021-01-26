Sobadan sızan karbonmonoksit gazını fark edince, hayatta kaldılar

Çocuk işçiliği, ülkemizin kanayan bir yarası olduğu gibi çok önemli bir insan hakları sorunudur da.Yokluk ve yoksulluğun artmasıyla birlikte geçim zorluğuna giren ailelerinin bütçelerine katkıda bulunmak için çocuk işçiler çok düşük ücretlerle tehlikeli iş koşullarında çalışmak zorunda kalıyorlar.