Sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybetti

Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA(Bursa),(DHA)-BURSA’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Adem Pektez (62), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Mustafakemalpaşa ilçesi Eski Bursa Caddesi Kamburoğlu Sokak’ta meydana geldi. Yalnız yaşayan Adem Pektez’e ulaşamayan yakınları eve gelip, içeri girdiklerinde yoğun dumanla karşlaştı. Pektez’i de hareketsiz halde yatarken bulup, polis ile sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan kontrolde Pektez’in karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği belirlendi. Pektez’in cansız bedeni, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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