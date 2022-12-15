Sobadan sızan karbonmonoksit gazı can aldı

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Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Konak ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Onur Uruş (30), hayatını kaybetti.

Olay, Millet Mahallesi 2538 Sokak’ta 4 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Evden sızan kokuyu fark eden daire sahiplerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kokunun yayıldığı daireye giren ekipler, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen Onur Uruş’un (30) hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Uruş’un cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anne ve babası ile beraber oturan Uruş’un olay sırasında ailesinin tedavi için hastanede olduğu öğrenildi. (DHA)

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