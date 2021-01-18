Sobadan sızan gazla zehirlenen baba ve oğul, tedaviye alındı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Nazilli ilçesinde Bilal Dereli (44) ve oğlu Yusufcan Dereli (16), kömür sobasından çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan baba ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kırsal Aksu Mahallesi’nde yaşayan Bilal Dereli ve oğlu Yusufcan Dereli, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınları durumu fark edince, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, baba ve oğlunu ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan baba ve oğlunun hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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