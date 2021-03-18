Sobadan sızan gaz yaşlı çifti ayırdı

Mehmet SALMAN/CİDE (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU’nun Cide ilçesinde, odun sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mustafa Aysan (83) hayatını kaybetti, eşi Zekiye Aysan (83) hastanede tedaviye alındı.

Olay, Cide’ye bağlı Beltepe köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Mustafa- Zekiye Aysan çiftinden haber alamayan komşuları, durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen ekipler, çifti hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin muayenesinde Mustafa Aysan’ın odun sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği, eşi Zekiye Aysan’ın ise durumunun ağır olduğu belirlendi. Mustafa Aysan’ın cenazesi Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, eşi Zekiye Aysan yoğun bakımda tedaviye alındı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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