Sobadan sıçrayan kıvılcımlar evi yaktı 

NKARA'da, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) şüpheli ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu raporu dosyaya girdi. Raporda, asılma dışında iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanması ve zehirlenme gibi bulgulara rastlanmadığı belirtilerek, "Ölümün, ası sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur" denildi.