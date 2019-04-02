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2 Nisan 2019
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Snowboard Cross Milli Takımı, Avusturya'nın Reiteralm kentinde organize edilen ve iki gün süren Dünya Gençler Şampiyonası'nda final şansını yitirdi.
Snowboard Cross Milli Takımı, Avusturya'nın Reiteralm kentinde organize edilen ve iki gün süren Dünya Gençler Şampiyonası'nda final şansını yitirdi.
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Snowboard Cross Milli Takımı yarı final şansını kaybetti

Editör Editör

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Snowboard Cross Milli Takımı, Avusturya’nın Reiteralm kentinde organize edilen ve iki gün süren Dünya Gençler Şampiyonası’nda final şansını yitirdi.

Muhammed İkbal Yılmaz, Muhammed Cem Boydak, Mehmet Yusuf Furkan Uğurlu, Muhammet Polat ve Haşim Cenk Mutlu’dan oluşan Snowboard Milli Takımı’nda Muhammet Polat 64 sporcu arasından 28. Olarak çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde Avusturya, Amerika ve İsviçreli rakipleri ile eşleşen Polat, yarışmada ilk 4 içerisinde yer alamadı ve elendi. Bu sonuçla milliler Dünya Şampiyonası’nda derece alamayarak elendiler.

BUDAK: ÖNEMLİ TECRÜBELER ELDE ETTİK’

Snowboard Milli Takımı’nın şampiyonada önemli tecrübeler kazandığına değinen Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard Teknik Kurul Üyesi Ejder Budak, “Sporcularımız ülkemizi bu şampiyonada iyi bir şekilde temsil ettiler. Burada önemli tecrübeler elde ettik diye düşünüyorum. Önümüzdeki sezon daha iyi bir hazırlık dönemi geçirip kürsüyü zorlamak istiyoruz. Bize destek olan federasyonumuz yönetimine ve başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu. 

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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