SMA’lı Arya bebeğin kampanyasında yüzde 75 aşıldı

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Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)- ISPARTA’da, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 tanısı koyulan 5 aylık Hafize Arya Eryılmaz’ın tedavisi için gereken 34 milyon liranın yüzde 75’i, valilik onaylı kampanyada toplandı. Baba Emin Eryılmaz, “Süremiz bitmek üzere, çocuğumuz 5 aylık oldu. 6 aylık olmadan tedaviyi almamız gerekiyor. Şu an yüzde 75’i geçtik” dedi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde laboratuvar teknikeri Emin Eryılmaz ve özel okulda okul öncesi öğretmeni eşi Cennet Eryılmaz, 27 Ağustos’ta dünyaya gelen bebekleri Hafize Arya’nın 25 günlükken hareketlerinde olumsuzluk fark edince hastaneye başvurdu. Yapılan testlerde Hafize Arya’ya, SMA Tip-1 teşhisi koyuldu. Hastalığın yurt dışında tedavisi ile ilacın toplam maliyetinin 34 milyon lira olması nedeniyle çiftin yakınları tarafından kampanya düzenlendi.

’15 GÜNDE BİTİREBİLİRSEK HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ’

Emin Eryılmaz, 14 Aralık 2022’de Isparta Valiliği onayıyla başlatılan kampanyada, paranın yüzde 75’ini toplayabildiklerini söyleyerek “İlk 6 ay içinde almamız gereken bu ilaç için süremiz artık çok kalmadı. Normalde son 1 ayımız kaldı. Ancak son 15 gün kala hastanede yapılacak olan işlemlerle kampanyamızı 15 gün içinde bitirebilirsek hedefimize ulaşmış olacağız. İl merkezi ve ilçelerde destek kampanyaları da tüm hızıyla sürüyor. Hedefler koyarak gidiyoruz. Onun için son hedefimiz, 15 gün içinde geri kalan yüzde 25’i tamamlamak” diye konuştu.

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