SMA hastası Eda bebek için güvercin sattılar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) -BURSA’nın İnegöl ilçesinde SMA Tip 1 hastası 3 yaşındaki Eda Öz için başlatılan yardım kampanyasına destek olmak isteyen güvercin yetiştiricisi 2 genç, sosyal medyadan canlı yayınla güvercin satışı yapıp, 60 bin TL topladı.

Eşinden ayrı yaşayan Hatice Öz (28), 4 yıl önce dünyaya getirdiği kızı Eda’nın hareketlerinde yavaşlama fark etti. Ayaklarını hareket ettiremeyen ve emekleyemeyen Eda, annesi tarafından hastaneye götürüldü. Eda’ya, ‘gevşek bebek sendromu’ olarak bilinen ‘Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1’ hastalığı teşhisi koyuldu. Öz ailesi, Eda’nın, Macaristan’da uygulanan ve yüzde 95 başarı oranı sağlayan tedaviyle iyileşebileceğini öğrendi. 2 milyon 132 bin dolarlık tedavi masrafları için, kaymakamlık izniyle yardım kampanyası başlattı. Kampanyada şu ana kadar yaklaşık 1 milyon TL toplandı.

İnegöl ilçesinde hobi olarak güvercin yetiştiren 2 genç de kampanyaya destek olmak için sosyal medyada canlı yayınla güvercin satışı yaptı. 2 gün süren ve açık artırma usulü gerçekleştirilen satışta 60 bin TL elde edildi. Para, kampanyaya bağışlandı.

Gençlerden Emre Şayla, “İnegöl’ün evladı minik Eda’nın tedavi olması için bir kampanya başlatıldı. Bizler de destek olmak için kuş mezadı düzenlemeye karar verdik. Sosyal medya hesaplarımızda yaptığımız kuş mezadı büyük ilgi gördü ve 60 TL toplandı. Biz Eda için elimizden geleni yaptık” dedi.

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