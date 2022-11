SMA HASTASI EBRAR’DAN YARDIM ÇAĞRISI

- Reklam -

Tedavisi oldukça masraflı olan genetik, ölümcül hastalık SMA, dünyada 50 kişiden birinde taşıyıcı olarak bulunuyor. Türkiye’de ise yılda ortalama 150 bebek SMA ile doğuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun saptamalarına göre ülkemizde 2020 yılı itibariyle 1300 SMA

hastası bulunuyor. Tedavi, Dubai’de mümkün oluyor. Kızılay’da kurulan stantta, SMA

hastası minik Ebrar’ın gönüllü ablası vatandaşlardan maddi yardım bekliyor.

HAZAL ERGEN-

Dünyada taşıyıcılıkla kendini gösteren, ilerleyen, kalıtsal bir sinir-kas hastalığı SMA, ölüm riski taşıyor. İstemli kasların erimesine neden oluyor. Zolgensma adlı gen tedavisi ilacı, tek seferlik kullanılıyor. Günümüzdeki ilaçlarla tamamen ortadan kalkmasının mümkün olmadığı belirtiliyor. Tedavisinin çok masraflı olduğu aktarılıyor. Genetik hastalıklara yol açabilen akraba evliliği de bu noktada tetikleyici rol oynuyor. Her iki kişinin taşıyıcı olduğuna dair teşhis konursa, tüp bebek yöntemi öneriliyor. 2016 yılından itibaren SMA’nın, çaresiz bir hastalık olmaktan çıktığı biliniyor. SMA Tip-1, dünyada bebek ölümlerinin en sık görülen sebebi olarak tanımlanıyor. Maddi gücü bulunmayan ailelerse kampanya başlatarak devletten ve vatandaştan destek bekliyor. Ebrar’ın yakınları da minik bebek için mücadele ediyor.

İnsanlarımız Çok Duyarsız

Minik Ebrar’ın adını vermek istemeyen gönüllü ablası şöyle konuştu:

“Ebrar bebek, 24 ayını doldurdu. Yaklaşık bir yıldır hasta, prematüre doğmuş. O yüzden hastalığı geç fark edilmiş. Şu anda da bir an önce Dubai’den ilaçlarını almak gerekiyor. Kızımız sürekli nefes darlığı çekiyor. Sol ciğeri sönmüş durumda, balgamdan dolayı bronşitleri tıkanmış, bir an önce kampanyasını bitirip Dubai’ye göndermemiz lazım kızımızı. Şu anda nereden baksanız, eski parayla 1.5 trilyon kadar eksiğimiz var. Biz, 1 TL, 5 TL toplayarak kampanyanın yüzde 96’sına geldik ama insanlarımız çok duyarsız, şuradan herkes 1 TL atsa kurtulacağız. Ben, Ramazan ayından beri bu işle ilgileniyorum, genelde Kızılay’dayım. Çok yardım toplayamıyoruz. Bizim valilikçe de iznimiz var. Zaten öyle olmazsa polisler burada stant açmamıza izin vermez. Eskiden bu hastalık varsa da adı bilinmiyordu. Yaklaşık 2000-2500 tane bebeğimiz var. Allah’ın izniyle bundan sonrası olmaz. Artık testler falan başladı. Geçen bir hafta içinde 3 tane birden bebeğimizi kaybettik. Aslında ölümcül bir hastalık değil ama tedavisi paraya bağlı. Biz kuruşlara bile muhtacız. Kimse 1 TL ile ne zengin ne fakir olur.”

‘Dubai’ye Gidilse Bebeğimiz İyileşecek’

Tedavinin kilit noktasının Dubai’de olduğunu bildiren gönüllü abla: “Ebrar’ın 100 tane falan gönüllüsü var yaklaşık her yerde stant açılıyor, belediyelerin zabıtaların izin verdiği sürece. Elimizden geleni yapıyoruz. Aslında şanslı bir bebek, parası çabuk toparlandı. Bir yıldır uğraşılırken 4-5 yaşına gelmiş kampanyası hala %4’te, 5’te olan çocuklar var. Çok acı bir durum. Devlet desteğimiz de yok, şu anda bebeğin boğazı delinmek üzere. Şimdi devlet bir buçuk trilyonu karşılasa, Dubai’ye gidilse bebeğimiz iyileşecek. Ben gönüllüsüyüm, Ramazan Ayı’nda A TV’de gördüm. Ben öğretmenim, bireysel ders veriyorum, Ebrar’ın babası İzzettin Bey de öğretmen. Dersim olmadığı günler buraya geliyorum. Ben daha önce kedilere yardım ediyordum, onlarda da böyle bir hastalık var. Bir kediyi kurtarmak için o kadar uğraşırken bebeği diye kurtar mıyım dedim. Twitter, Instagram, Facebook gibi sayfalarda da bulunuyoruz. O ekipler de ayrı, üyelerimizden kimisi de canlı yayın kimisi para hesabı yapıyor, kimisi böyle stantlara çıkıyor. Gönüllüleri çok bilinçli” açıklamalarında bulundu.

‘Yaşatacağız Kızımızı’

Umutlu olduklarını vurgulayan gönüllü abla:

“Ebrar’ın başka kardeşi yok. Bu genetik bir hastalık. Bildiğim bir olay var, Eskişehir’de iki kardeş SMA hastası oluyor, anne en sonunda dayanamayıp intihar ediyor. Anne, baba taşıyıcı ise çocukta %90 ortaya çıkıyor. İlk çocukta varsa %90 ikincide de çıkıyor. İkinci çocuğu hiç yapmamak gerekiyor. Ebrar’da çok geç fark edilmiş, prematüre olduğu için. Geç kalınmış ama zararın neresinden dönülse kardır. Kampanyası çok iyi ilerliyor, Allah’ın izniyle yaşatacağız kızımızı. Balonlarla uçuracağız” sözlerine yer verdi.

Maddiyat Çok Zorluyor

Hastalığın ekonomik durumundan muzdarip olduğunu ifade eden gönüllü abla: “Hastanede her kaldığı gün için 3.500 TL para ödeniyor. Sadece 33 trilyonla bitmiyor işimiz. Aile Batmanlı, çocuk şu an İstanbul’da ailesiyle beraber hastanede. Batman ile İstanbul arasında mekik dokuyor. Annesi de daha küçük, 22-23 yaşında. Türkiye’nin hemen hemen her yerinde hatta yurt dışında bile gönüllümüz var” şeklinde konuştu.

- Reklam -