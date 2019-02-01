Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastaları bugün itibarıyla ilaçlarını alabilecekler” dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen ‘Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı’nda SMA hastaları için ‘Tip 1’ tedavisinin ardından ‘Tip 2’ ve ‘Tip 3’ ilaçlarının da geri ödeme listesine alındığına ilişkin açıklaması hatırlatıldı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, geri ödeme listesine alınan ilaçların ödenmesine bugün itibariyle başlandığını, kararın Resmi Gazetede dün gece yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.

’10 İLACI DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALDIK’

Bakan Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ilişkin yeni düzenlemeler ile birlikte 10 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını, yurtdışı ilaç sayısının 400’e, yurtiçi ilaç sayısının da 8 bin 562’ye ulaştığını açıklayarak, “Geri ödeme listesine alınan ilaçlar, başta SMA olmak üzere, kulak, burun, boğaz enfeksiyon ve cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor. Ortodontik diş tedavileri gibi işlemler için tebliğde yeniden düzenleme yapılarak erişilebilirlik artırıldı. Ayrıca biyonik kulak cihazları da devlet üniversite hastanelerindeki ameliyatlarda kullanılmaya başlandı” dedi.

‘ÇOK YOĞUN VE HASSAS BİR SÜREÇ YÖNETTİK’

SGK’nın ilaçlarının temini konusunda önemli bir görev yürüttüğünü belirten Bakan Selçuk, şöyle konuştu: “Türkiye’deki sosyal güvenlik sistemi, dünyanın en kapsamlı sosyal güvenlik uygulamasıdır. SMA hastalarımız için Tip 1 tedavisinde kullanılan ilaçlar halihazırda SGK ödeme kapsamındaydı. Tamamen insani bir yaklaşımla Sağlık Bakanlığımız ile birlikte Tip 2 ve Tip 3 ilaçlarının temini için tüm imkanlarımızı seferber ettik, ilaçların temini için çok yoğun ve hassas bir süreç yönettik. SMA hastalarımızın ilaç ve tedavilerini devlet güvencesi altına aldık. Bakanlık olarak vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü tedavi ve ilacı dünyanın neresinde olursa olsun erişime açmak için çalışıyoruz.”

‘TİP 1-2-3 EVRESİNDE GEREKLİ İLAÇ MASRAFLARINI KARŞILIYORUZ’

Sağlık konusunu hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmediklerinin altını çizen Bakan Selçuk, “SMA hastalığının Tip1, Tip2 ve Tip3 evresinde gerekli ilaç masraflarını karşılıyoruz. İlaca erişimde hiçbir sorun olmayacak” diye konuştu.