“Skyroad ile mutluluğu Keşfet” fotoğraf yarışmasının ödül töreni düzenlendi

İSTANBUL (DHA) – Kültür ve seyahat alanında hem basılı hem dijital yayın markalarından olan Skyroad’ın düzenlediği ‘Türkiye’nin gizli kalmış seyahat rotalarını keşfet’ konulu fotoğraflar yarışmasının ödül töreni düzenlendi.

Skyroad, “Türkiye’nin Seyahat Rotalarını Keşfet” konulu bir fotoğraf yarışması düzenledi. Yıldız Holding ve Vakıfbank sponsorluğunda “#SkyroadileKesfet” sloganıyla gerçekleşen “Skyroad ile Keşfet” adlı yarışmada, en iyi fotoğraflar belirlendi. Albayrak Medya markalarından Skyroad’un ismini daha geniş kitlelere duyurmak, marka bilinirliği ve imajını hedef kitleye pozitif mesajlar vererek güçlendirmek ve Türkiye turizmine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışma 2 ayrı kategoride değerlendirildi. Ödül törenine Albayrak Grubu CEO’sı Ömer Bolat, Skyroad Dijital yayın yönetmeni Ayşegül Arslan, Skyroad Dergisi Genel yayın Yönetmeni İsmail Kılıçarslan, Yıldız Holding Kurumsal İletişim Grup Direktörü Tuğçe Altınsoy ve Vakıfbank Halkla İlişkiler ve Medya Müdürü Gönül Güral Öztürk katıldı.

“DEĞERLENDİRMEDEN GEÇENLER İKİ KATEGORİDE TOPLAM 60 BİN TL ÖDÜL KAZANDI”

Yarışmanın jüri üyeliğini Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Fotoğraf Sanatçısı ve Foto Muhabiri Mustafa Seven, Fotoğraf Sanatçısı Sezgi Olgaç ve Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç bir araya gelerek yaptı. Değerlendirmeden geçenler iki kategoride toplam 60 bin TL ödül kazandı. Ayrıca 3 kişi de mansiyon ödülü olarak çift kişilik Birun Kümbet Dağ Evleri’nde tatil kazandı. Her kategoride 3 kişiye, toplam 9 kişiye ödülleri teslim edildi. Yarışmaya aynı zamanda 1850’den fazla başvuru gerçekleşti.

“YARIŞMA SAYESİNDE 9.6 MİLYON ERİŞİM SAĞLADIK”

Albayrak Medya adına konuşan Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat ise, “Bugün Skyroad dergimizin ‘Türkiye’nin gizli kalmış seyahat rotalarını keşfet’ konulu yarışmasının ödül töreni için buradayız. Bu yarışmaya katılan ve ödül alan tüm yarışmacıları tebrik ediyorum. Aynı zamanda çok değerli jürimiz ve bu yarışmaya maddi destekleriyle katkı veren Yıldız Holding ve Vakıfbank’a teşekkür ediyorum” dedi.

Yarışma sayesinde toplamda 16.5 buçuk milyon gösterim 9.6 milyon erişim sağladıklarını belirten Skyroad Dijital Yayın Yönetmeni Ayşegül Arslan, “Türkiye’nin turizmine katkı sağlayacak dijital girişimler kritik öneme sahip. Bizlerde bu nedenle elimizi taşın altına koymak istedik. ‘Türkiye’nin gizli kalmış seyahat rotalarını keşfet’ konulu bir fotoğraf yarışması düzenledik. Bu yarışmada iki kategoride ödül verdik. Bunlar da jüri ve etkileşim ödülleri oldu” diye konuştu.

“SKYROAD DİJİTAL PLATFORMLARI ÇOK ETKİLİ KULLANIYOR”

Dijital platformaları çok etkili kullandıklarını söyleyen Skyroad Dergisi Genel yayın Yönetmeni İsmail Kılıçarslan, “Türkiye’nin önemli gezi kültür dergilerinden Skyroad artık 63’üncü sayısında. Aynı zamanda Skyroad dijital platformları çok etkili kullanıyor. Bu yarışma bizlerin gerçekleştirdiğimiz etkileşimlerin zirve noktasıydı. Bu yarışma için yüzlerce insan bizlere fotoğraf yolladı. İleride pandemisiz sağlıklı günlerde yarışmamız geniş katılımcılarla devam edeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Birinci olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Mehmet Emin Çiçek ise “Jüri üyeleri kategoride birincilik ödülü aldım. Bu yarışmayı görür görmez hemen katılmalıyım dedim” diye konuştu.

Jüri üyeleri kategorideki ödül alan isimler:

“Birinci Mehmet Emin Çiçek, Albayrak CEO’su Ömer Bolat tarafından ödülünü teslim aldı. İkinci Yücel Demirci, Piri Medya Genel Müdürü Ömer Karaca tarafından ödülünü teslim aldı. Üçüncü Mustafa Aydın, Skyroad Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kılıçarslan tarafından ödülünü teslim aldı.”

İnstagram etkileşim ödülleri kazanan isimler ise:

Birinci Ahsen Elif Arslan, Reklam Piri Genel Müdürü Abdullah Hanönü tarafından ödülünü teslim aldı. İkinci Gamze Bozkaya, Vakıfbank adına Gönül Güral Öztürk tarafından ödülünü teslim aldı. Üçüncü Murat Esentekin, Yıldız Holding adına Tuğçe Altınsoy tarafından ödülünü teslim aldı.

Mansiyon ödülleri kazanan isimler:

“Birun Kümbet Dağ Evi’nde 2 kişilik 5 gün tatil kazanan Serhat Güler, Tvnet Haber Müdürü Serhat İbrahimoğlu tarafından ödülünü teslim aldı. Caner Başer, İnternet yazı işleri müdürü Ersin Çelik tarafından ödülünü teslim aldı. Serap Caymaz Yeni Şafak Gazetesi Genel yayın Yönetmeni- Hüseyin Likoğlu tarafından ödülünü teslim aldı.”