Ukrayna’da iki Türk öğrenciyi öldürmekle suçlanan Hüsnü Can Çökmez’in olay sırasında, öldürülen Buket Yıldız’la Skype’tan sohbet eden G. isimli gencin ifadesi üzerine her şeyi itiraf ettiği ortaya çıktı.

Harkov şehrinde, üniversite öğrencileri Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi (22) yaşadıkları evde öldürülmeleriyle alakalı Yıldız’ın eski bay arkadaşı Hüsnü Can Çökmez’in 2 Ocak günü İstanbul’a döndüğü saptanmış, Çökmez Kurtköy’de babasının kabri başında gözaltına alınmıştı. Çökmez, emniyette cinayetlerle bir alakasının olmadığını söyledi.

‘ÇIĞLIKLAR DUYDUM’

Çökmez, savcılığa çıkarılmadan saatler önce Ukrayna makamlarından bir şahit ifadesi savcılığa ulaştı. Almanya’da yaşayan ve Buket Yıldız’ın arkadaşı olduğunu söyleyen G., adam öldürmeye şahit olduğunu söylüyordu. Buket Yıldız ve arkadaşının öldüğünü haberlerde gördükten sonra çabucak Almanya’da polise gitmiş, şahitliği ile alakalı ifadesini vermişti. G. ifadesinde şunları anlattı: “Buket ile Skype üstünden söyleşi ediyorduk. söyleşi esnasında evin kapı zili çaldı. söyleşiyi kapatmamasını söyledim. O da kapıya giderek açtı. Bu sırada kısa bir konuşmanın sonrasında feryat sesleri duymaya başladım. Boğuşma sesleri de geliyordu. Sesler kesildiğinde bilgisayarın açık olduğu odaya Hüsnü Can Çökmez girdi. söyleşi programının açık olduğunu fark edince bilgisayarı kapattı.”

Soruşturmayı yürüten savcı, cinayetleri inkâr eden Çökmez’e bu şahit ifadesini okudu. Çökmez bu ifadenin sonrasında cinayetleri işlediğini itiraf etti. Çökmez, eski kız arkadaşı olan Buket Yıldız’ı barışma teklifini reddettiği için yılbaşında Ukrayna’daki evine gidip boğazını keserek öldürdüğünü, aynı gün Buket Yıldız’ın ev arkadaşı olan Zeynep Hüsnübey’i de öldürdüğünü, evde bulunan 4 bilgisayarı da olaya hırsızlık süsü vermek amacıyla alıp Türkiye’ye getirerek sattığını söyledi.