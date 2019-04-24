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24 Nisan 2019
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Skynet gerçek mi oluyor?

Editör Editör

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Bilim insanları büyüyebilen, yiyebilen ve diğer gerçek canlılar gibi gelişebilen küçük robotlar yapmayı başardı.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Cornell Üniversitesi’ndeki bilim insanlarının ürettiği küçük robotları geliştirmek için DNA’ye benzer yapay biyo materyaller kullanıldı.

İngiliz The Sun gazetesinin aktardığı haberde, üniversitedeki biyolog Profesör Dan Luo, yapay bir metobolizmayla güçlendirilmiş canlı gibi görünen yepyeni bir makine yaptıklarını açıkladı. Luo makinelerin basit bir küf mantarı organizması kadar karmaşık olduğunu söyledi.

Gazeteye, canlı bir makine yapmadıklarını vurgulayan Profesör, canlıya benzer materyaller yarattıklarını; bunun da daha önce yapılmadığını ifade etti.

Üretilen materyaller, canlıların yaptıklarına benzer davranışlar sergiliyor. Kendi kendine metobolizmasını çalıştırıp, enerjisini kullanabiliyor.

Materyaller küçük bir robota benzer şekilde biçimlenebiliyor, kendi kendine hareket edebiliyor, büyüyebiliyor, kaynakları tüketip en sonunda hayatını sonlandırıyor.

Makinelerin canlı olmasalar bile yaşayan canlılar gibi davranabiliyor olması gelecekte kendi kendine yetebilen robotların üretilebileceği konusunda yeni bir yol açtığı belirtiliyor.

Canlıya benzer materyallerin üretilmiş olması “insanlar tarafından robotların dünyayı ele geçirecek mi?” endişesini yeniden gündeme getirdi.

Robotların üretilmesi, ünlü bilim kurgu filmi Terminator’de kurgusal bir yapay zeka sistemi olan Skynet’i hatırlattı. İnsanlığı yok etmeye çalışan yapay zeka sistemi, filmde, dünyadaki uyduları, denizaltıları ve nükleer silahları kontrol edebiliyordu.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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