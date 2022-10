Skuterdeki liseli 2 arkadaşın öldüğü kaza, yaya geçidinde meydana gelmiş

- Reklam -

Bülent TATOĞULLARI- Adem AKALAN- Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da otomobilin çarptığı skuterdeki Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan’ın (17) yaşamını yitirdiği kaza sonrası polisin tuttuğu rapor ortaya çıktı. Raporda, otomobil sürücüsünün ‘yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltmamak’, skuterdeki gençlerin ise ‘aracı yaya yolunda kullanmak’ kuralını ihlal ettiği belirtildi. Kaza ise güvenlik ve mobese kameralarına yansıdı. Yaşamını yitiren lise öğrencisi 2 gencin arkadaşları, cadde üzerindeki kaza yerine kırmızı karanfil bıraktı. Aydınlatma direğine ise Balcı ve Kayahan’ın fotoğrafları asıldı.

Kaza, 22 Ekim gecesi Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Caddesi’nde meydana geldi. Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan, dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli skutere bindi. Yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan skuterdeki gençlere, hızlı olduğu belirtilen Muhammed Can Gülmez (23) yönetimindeki 07 BBS 63 plakalı otomobil çarptı. Balcı ve Kayahan, çağırılan ambulansla kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Muhammed Can Gülmez, çıkarıldığı mahkemece ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ suçlamasıyla tutuklandı.

‘BİR ANDA YOLA ÇIKTILAR’

Üniversite öğrencisi Muhammed Can Gülmez, mahkemedeki ifadesinde, “Sol şeritte yaklaşık 80 kilometre hızla seyir halinde idim. Orta refüjden palmiye ağaçlarının arasından iki şahıs bir anda yola çıktı ve direksiyonu sağa kırdım, ancak kaza gerçekleşti” dedi. Yolun hız limitinin 70 kilometre olduğunu belirten Gülmez’in avukatı ise maktullerin bir skutere iki kişi binmeleri nedeniyle kusurlu olduklarını ileri sürdü.

SON GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

Bu arada saat 23.43’te meydana gelen kaza, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına ve caddedeki mobese kameralarına yansıdı. Skuterli gençlerin kameralara giren görüntülerde ana caddede yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışırken otomobilin hızla gelip yolun ortasında liselilere çarpması ve fren yapıp durması yer alıyor.

KAZA RAPORUNDA İKİ KUSUR

Polisin olay yerinde tuttuğu kaza raporunda ise her iki taraf da kusurlu yer aldı. Raporda, “Sürücü Muhammed Can Gülmez, sevk ve idaresindeki 07 BBS 63 plakalı aracı ile Portakal Çiçeği Caddesi üzeri Şehitlik Kavşağı istikametinden gelip Sampi Kavşağı istikametine seyir halindeyken, 1466 Sokak yanındaki yaya geçidine geldiğinde, aracının ön sol kısımları ile yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek isteyen ve sürücüsü tespit edilemeyen elektrikli skuter tabir edilen aracın sağ yan kısımlarına çarpması neticesi 2 araçlı ve yaralamalı maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazanın oluşumunda skuter sürücüsü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 66 (Aracını yaya yolunda kullanmak) kuralını ihlal ettiği, otomobil sürücüsünün ise aynı kanunun 52/1a (yaya geçitlerine yaklaşırken aracının hızını azaltmamak) kuralını ihlal ettiği görüşüne varılmıştır” denildi.

OLAY YERİNDE KARANFİLLER

Lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan’ı sınıf arkadaşları da unutmadı. Acı haberle yıkılan iki gencin arkadaşları, cadde üzerindeki kaza yerine kırmızı karanfil bıraktı. Aydınlatma direğine ise Balcı ve Kayahan’ın fotoğrafı asıldı. Kazanın yaşandığı mahallede oturanlar da çiçeklerin bırakıldığı yerde dua etti. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -