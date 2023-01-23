Skuter firma temsilcileri Kadıköy Belediyesi’nde bir araya geldi

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Eda ŞAHİN-Feridun AÇIKGÖZ /İSTANBUL, (DHA)- Kadıköy’de son günlerde tartışmalara neden olan ve kontrolsüz bir şekilde sayıları artan skuterler, belediye ekipleri tarafından toplanmaya başlamıştı. Bunun üzerine bugün Kadıköy Belediyesi ve skuter firma temsilcileri var olan soruna çözüm üretmek için bir araya geldi. Firma temsilcilerinin ve yetkili birimlerin önümüzdeki günlerde çözüm önerileri noktasında tekrar bir araya gelmesi bekleniyor.

Bir sistem oluşturulana kadar skuter toplama işleminin devam edeceğini belirten Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı “Bugün bu toplantıda bir karar aldık ve bu sorun bitti diyemeyiz. Bu sorunu konuşarak neleri yapabileceğimizi, neleri yapamayacağımızı tartıştık ve dünyada yaşanan sorunlar ile çözümleri örnek alarak çalışma sürecimizi başlattık” dedi.

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Kadıköy Belediye Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıya Martı, Binek, Hop ve Bin Bin olmak üzere 4 ana skuter firmasından temsilciler katıldı. Kadıköy Belediyesi zabıta ekiplerince bugünkü rakamlarla 422 skuter kaldırımlardan toplandı ve 260 bin 796 TL cezai işlem uygulandı.

“KİMSENİN TEK BAŞINA ÇÖZEBİLECEĞİ BİR SORUN DEĞİL”

Firmaların sahada gördükleri kadarıyla skuterlarının büyük bir bölümünü topladıklarının altını çizen Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, konuyla ilgili şu detayları paylaştı:

“Bu sorunun çözümü için tüm paydaşlara, kendini sorumlu hisseden tüm kamu kuruluşlarına bir çağrı yaptım. Kamu kuruluşu olarak sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe toplantıya katıldı. Kendisine teşekkür ediyorum, Sayın Ekrem İmamoğlu’nun bu sorunun çözümü noktasındaki tavrını da bizzat biliyorum. Ama asıl bu masanın etrafında olması gereken ana düzenleyici kamu kuruluşlarının burada olmamasını da anlamakta zorluk çekiyorum. Kadıköy Belediyesi çağırdı diye gelmemiş olabilirler. Eğer bu sorunun çözümü için kendileri bir çağrı yaparsa bu toplantıya hiçbir önyargımız olmadan, şart sunmadan katılacağımı da buradan beyan ediyorum. Ana 4 firma katıldı; onlara da bu sorunun çözümü için öneri getirdikleri ve çözüm için çaba sarf edeceklerini beyan ettiklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu sorun kimsenin tek başına yarattığı ve kimsenin tek başına çözebileceği bir sorun değil. Bu sorunu, tartışarak, konuşarak, tüm paydaşları işin içine katarak çözmemiz gereken bir sorun. Biz Kadıköy’de kaldırımların özgürleşmesi, yayaların, engellilerin, bebek arabalarının kısacası herkesin rahat bir şekilde güven içinde, yaşam kalitesini düşürmeden yürüyebilmesi için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz.”

“HEPSİNİN KALDIRILMASI İÇİN PAYDAŞLARIMIZLA ÇALIŞMALARIMIZI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Odabaşı, “Bu uzun bir yol, bugün skuterları konuştuk; yarın kaldırımlar üzerindeki kurye firmalarının, restoranların motosikletleri konuşmaya başlayacağız. Ardından masa, sandalye, reklam panosu ve benzeri kaldırımları işgal eden ne varsa, hepsinin kaldırılması için paydaşlarımızla çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“BU SORUN BİTTİ DİYEMEYİZ”

Toplantının nasıl geçtiğine dair izlenimlerini de aktaran Başkan Odabaşı, firmaların ve belediyenin iletişim kurmaya başladığını ve bu başlangıcın çok önemli olduğunu söyleyerek, “Firmalar kendi aralarında konuşmaya başladı, denetleyici kurumlar olarak bizler de kendi aramızda konuşmaya başladık. En önemli başarımız bu konuşma ortamını sağlayabilmek. Tabi ki bu ortamdan bazı çözüm ve öneriler çıkacak ama şu an böyle bir şey söylemek için çok erken çünkü daha yeni tanışıyoruz. Firmalara, İBB ile belediye olarak bizim ne istemediğimizi söyledik. Onlarda istek ve taleplerini kısmen dile getirdi. Ama bugün bu toplantıda bir karar aldık ve bu sorun bitti diyemeyiz. Bu sorunu konuşarak, neleri yapabileceğimizi neleri yapamayacağımızı, dünyada yaşanan sorunları ve çözümleri örnek alarak bir çalışma sürecini başlattık. Bu bugünkü toplantıda çözülecek bir şey değil” dedi.

“BELKİ BURADAN ÇIKAN MODELLEME TÜM TÜRKİYE’DE UYGULAMAYA GEÇECEK”

Bir düzenleme olana kadar kaldırımlara park edilen skuterların toplama işleminin devam edeceğini belirten Başkan Odabaşı, konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Bu düzenlemeyi yapacak ana kurumlar ne yazık ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kadıköy Belediyesi değil. İç İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları ve yayalarında görüşlerini alarak sorunun çözülmesi noktasında biz sadece bir öneri paketi sunacağız. Bu sorunun kaynağı Kadıköy değil. Alınacak kararlar tüm Türkiye’de uygulanabilecek kararlar olacak. Yoksa biz sadece Kadıköy’e özel konuşmuyoruz. Biz bir öneri paketi hazırlayacağız, pilot olarak Kadıköy’ü düşünebiliriz çünkü sorunun en büyük kaynağının yaşandığı yer Kadıköy. Tümünü İstanbul Büyükşehir Belediyesi organize edecek. Belki buradan çıkan modelleme tüm Türkiye’de uygulamaya geçecek.”