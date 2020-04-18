Çorum’un İskilip ilçesinde omurga eğriliği olarak bilinen skolyoz hastası olan Özkan Akpınar’ın (18) ailesi, oğullarının tedavisi ve ameliyatı için yardım bekliyor.

İskilip ilçesinde yaşayan Zeynep-Erol Akpınar çiftinin çocukları Özkan, küçük yaştan itibaren skolyoz hastalığı nedeniyle tedavi görüyor. İnşaatlarda çalışan Erol Akpınar, devletin evde bakım aylığı desteğine rağmen oğlunun tedavi giderini karşılamakta zorluk çektiğini belirterek, kendilerine yardım eli uzatılmasını istiyor. Oğlunun sağlık sorunlarının gün geçtikçe arttığını kaydeden Erol Akpınar, “Oğlumun tedavisi için gitmediğim hastane kalmadı. Maddi imkansızlıklarından dolayı tedavisini aksatıyorum. Oğlum bir an önce ameliyat olmazsa omurga eğriliğinden dolayı iç organları daha da zarar görecek. Bu aralar inşaatlarda çalışamıyorum ve ilaç ücretlerini ödeyemiyorum. Sürekli oğlumun yanında durmak zorundayım. Zaman zaman rahatsızlığı daha da artıyor. Buna dayanacak gücümüz kalmadı. Devletimiz evde bakım ücreti, bez parası ve zaman zaman nakdi yardım yapıyor. Ancak, yetmiyor. Ameliyat için çok yüklü paralar isteniyor” dedi.

Anne Zeynep Akpınar da “Bu acı dayanılmaz. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Lütfen oğlumun bu durumuna kayıtsız kalmayın. Ona yardım elini uzatın” diye konuştu.

Özkan Akpınar ise ameliyat olarak, sağlığına kavuşmayı istediğini belirtti.