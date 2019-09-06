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      Kültür-Sanat Haberleri

      Tunceli bölgesinin doğal tedavi yöntemleri kitaplaştırıldı

      Editör -
      Tıp tarihi araştırmacısı Dr. Gülkızılca Yürür’ün efsaneleri ve yaşanmış olaylarıyla Tunceli ve yakın bölgesinde 150 yıldır kullanılan geleneksel...
      Eğitim Haberleri

      Erciş’te öğretmen çift okullarını boyadı

      Editör -
      Van'ın Erciş ilçesi Bozyaka İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Medine ve Oğuzhan Erkoç çifti, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala öğrencileri için ellerine fırçaları aldı, sınıfları boyadı.
      Sağlık Haberleri

      Skolyoz hamilelikte artıyor

      Editör -
      Okul ve ev ihtiyaçları için Teknosa, notebooktan akıllı telefona tabletten televizyon ve ev aletlerine onlarca teknoloji ürününde avantaj sunan kampanyalar başladığını belirtti.
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