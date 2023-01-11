Sızıntı yapan uzay mekiği Soyuz Dünya’ya dönecek, astronotlar için yeni mekik fırlatılacak

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RUSYA, (DHA) – Rusya uzay ajansı Roscosmos, halihazırda Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bulunan ve 14 Aralık’ta sızdırdığı tespit edilen Soyuz-22’nin insansız bir şekilde Dünya’ya döneceğini belirtti. Soyuz-22 ile Dünya’ya getirilmesi planlanan iki Rus kozmonot ve bir ABD’li astronotun ise ISS’e gönderilecek Soyuz-23 ile geri döneceği açıklandı.

ISS’te bulunan ve iki Rus kozmonot ile bir ABD’li astronotu, Mart ayında dünyaya getirecek olan Soyuz-22 uzay aracı, 14 Aralık’ta sızdırmaya başlamış ve sızıntının mekiğin soğutma bölümünden geldiği tespit edilmişti. Roscosmos yetkilileri daha önce açıklama yaparak mekikteki sızıntıya bir meteorun neden olduğunu ve sızıntının 1mm çaplı bir delikten geldiğini belirtmişti.

Roscosmos Başkanı Yuri Borisov bugün açıklama yaparak arızalı Soyuz-22’nin Dünya’ya insansız olarak döneceğini duyurdu. Borisov, ISS’te bulunan kozmonotlar Sergei Prokopyev, Dmitry Petelin ve NASA astronotu Francisco Rubio’nun ise daha önce planlandığı gibi Soyuz-22 ile değil, 20 Şubat’ta uzaya gönderilecek olan Soyuz-23 ile geri geleceğini ifade etti.

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