Bu yıl ikramiye miktarı yüz milyon olarak açıklandı.Vatandaşlar hayaller kurmaya başladılar.Ve piyango bileti aldılar.Hayalleri devam etti.Rüyalar görmeye başladılar.Para hayali yokluk çeken vatandaşı mutlu etti.





Yılbaşı geldi.

Çekiliş yapıldı.

Çok kişi yıkıldı.

Milli Piyangonun yılbaşı yüz milyon liralık ikramiyesinin yirmi beş milyon lirası Manisalı bir talihliye çıktı.

Diğer kalan yetmiş beş milyona ne oldu?

Varlık fonuna kaldı.

Yok vatandaşın cebinden alınan para bu.

Yılbaşı biletinden çıkacak ikramiye için ne hayaller kurmuştu.

Hayallerde ev alındı.

Araba alındı.

İşler kuruldu.

Kendisi gibi yokluk çekenlere dağıttılar ikramiyeyi.

Tabi ki hayaldi bu.

Çekiliş oldu.

Millet uykudan uyandı.

Yine paraları gitmişti.

Çoğu kişi “Ne salak adammışız.” dedi.

Uyanık iş adamı tüpçüler önce basın hayatına girdiler.

İktidarı alkışladılar.

Milli Piyango onlara hediye edildi.

Şimdi gel keyfim gel.

Para ile oynuyorlar.

Belki;

Bir gün size de çıkabilir.