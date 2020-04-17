Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak (Convid 19) virüsüne karşı okul olarak gönüllülük esasına bağlı Kamu Çalışanlarına maske üretimi için atölyelerini faaliyete geçirdi.

Ürettikleri maskeleri Altındağ Kaymakamlığı , İl , İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile Sağlık Hekimlilikleri, Polis Merkezleri ve Karakollarına teslim etmek üzere 10 .000 adet Moda Tasarım atölyelerinde gönüllü öğretmenler ve okul idaresi olarak çalışmalarını başlattılar.

Amaç Öğretmenlerin kendi imkanlarıyla malzeme alarak Okul Müdürü Semra GÜÇLÜ ve Moda Tasarım Atölye Şefi Ali Haydar KAMIŞLI Koordinatörlüğünde gönüllü olarak çalışan Okul Müdür Yardımcıları,Edebiyat,Tarih.Coğrafya,Din Kültürü,

İngilizce, Kuaförlük,Elsanatları öğretmenler, okul Memuru ve okul İşkur personellerinden oluşan bir ekip ile okullarında tamamen kendi imkanları dahilinde ürettikleri ve dağıtımlarının da kendileri tarafından yapıldığını ifade ederek; gönüllülük esasına bağlı ‘’Devletimize bizde küçük de olsa bir katkıda bulunmak istiyoruz’’ prensibi ile ücretsiz 10.000 adet hijyenik Maske Üretilerek ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine bu çalışmalarından dolayı örnek teşkil ettikleri için kendilerini kutluyoruz.