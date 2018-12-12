Bütçe görüşmelerinde Ak Parti adına konuşan Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, İYİ Parti ve CHP’yi HDP ile gizli ittifak yapmakla suçlayınca, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, oturduğu yerden, “Hass.kt.r” diye bağırmış.



Aslında bu küfre bizim siyasilerimiz sık sık başvurur.

Geçmişte Meclis Başkan Vekili Mehmet Sağlam, Genel Kurulu yönetirken kendisine itiraz eden bir milletvekiline tepkisini, “Hass.kt.r” diyerek göstermişti.

Yine HDP’li Osman Baydemir, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı iken bir olayla ilgili görüşlerini, “Haass.kt.r diyorum, hass.kt.r diyorum” sözleriyle ifade etmişti.

++

Tabii, siyasilerimize haksızlık etmeyelim, küfür repertuarları hass.kt.r” ile sınırlı değil.

Meclis zabıtları incelenince deyyus-u ekber, “iktidarsız”, “kelek”, “Meksika buğdayı”, “Faşist ahtapot “ gibi ilginç küfürlerle de karşılaşmak mümkün.

++

Meclis’te milletvekillerinin sık sık kavga edip küfürleşmeleri bize belki de Osmanlı’dan kalan bir mirastır.

Osmanlı Meclisi’nde yani Meclis-i Mebusan’da Başkan Ahmet Vefik Paşa bir milletvekiline aynen şöyle bağırmış:

“Sus!… Eşek!..”

++

Psikologlar, insanların öfke nöbeti geçirdiklerinde ve dillerini iyi kullanamayıp kendilerini doğru ifade edemediklerinde küfre yöneldiklerini belirtiyorlar.

Dileyelim ki tedavisi mümkün olan bir hastalıktır bu.