Olağanüstü dönemlerde siyasetin tüm unsurları seçmen nezdinde sınavdan geçerler.

İktidarın önlemleri zamanında alıp almadığı, sağlık hizmetlerini doğru düzgün yürütüp yürütmediği, işsiz kalanlara ve yoksullara gerekli desteği sağlayıp sağlamadığı sorgulanır.

Muhalefet de hiç kuşkusuz seçmenin radarındadır.

Eleştiriler yerli yerinde mi yapılmaktadır, yoksa fırsat bu fırsat anlayışıyla mı hareket edilmektedir?

Bu soruyu sürekli olarak kendine sorar seçmen.

Örneğin, CHP’lilerin seslendirdiği sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi, Merkez Bankası’nın para basması gibi önerileri seçmende bir karşılık bulmakta mıdır?

İYİ Parti Genel Başkanı’nın, “Geliyorum diyen salgına karşı gerekli önlemleri almayan iktidarın bizzat kendisi krizdir” şeklindeki ifadesi seçmen tarafından benimsenmekte midir?

Bir HDP milletvekilinin, Diyarbakır sokaklarında megafonla Kürtçe, “Hükümet istiyor ki Kürt halkı ölsün” diye anons yaptırması karşısında seçmen ne düşünmektedir?

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Elbette, seçmenin genel bir değerlendirme yapması için henüz erken.

İktidarın bundan sonraki çalışmaları ve muhalefetin tutumu seçmen görüşlerini de kuşkusuz derinden etkileyecektir.

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Sonuç olarak şunu söyleyebilirim:

Klişe de olsa, “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sözü siyaset için de geçerlidir.