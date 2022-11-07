SİYASETİN KARAOĞLAN’I ECEVİT ANILDI

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Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, “Her Yönüyle Ecevit” konferansına ev sahipliği yaptı. Konferansta, dürüstlüğüyle ön plana çıkmış ve Türk siyasi tarihindeki yerini almış eski Başbakanlardan Bülent Ecevit her yönüyle anıldı.

Türkiye’nin eski başbakanlarından, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı ve Demokratik Sol Parti Genel Başkanlığı yapmış olan ve 5 Kasım 2006 tarihinde aramızdan ayrılan Bülent Ecevit Çankaya’da düzenlenen panel ile anıldı.

Ecevitçi Arayış Platformu tarafından Çankaya Belediyesinin ev sahipliğinde Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen panele siyasetçiler, gazeteciler ve Ecevit ailesini seven vatandaşlar katıldı.

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Ecevit’in ölümünün 16. yılı dolayısıyla düzenlenen panel gazeteci Fikret Bila’nın moderatörlüğünde gerçekleşti. Sosyal Demokrasi Derneği Genel Başkanı Sami Doğan, siyasetçi Zeki Alçın ve akademisyen Dr. Onuralp Yılmaz’ın konuşmacı olarak katıldığı panelde, Türkiye’nin eski başbakanlarından, Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokratik Sol Parti Genel Başkanlığı yapmış Bülent Ecevit her yönüyle anlatıldı.

Dürüst siyaset ve devlet adamlığıyla hafızalarda kalan Ecevit’in gazeteci, şair yanlarını da anlatan konuşmacılar, 50 yılını özgürlük ve demokrasi mücadelesiyle geçirdiği ifade edildi. Halkın Karaoğlan’ı Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit ile yoldaşlığını da anlatan konuklar, her ikisinin de insanlara, hayvanlara ve doğaya karşı büyük bir sevgi beslediklerini vurguladılar. Ecevit’in şiirlerini de dile getiren konuklar birlikte yaşadıkları anılardan da örnekler verdiler.