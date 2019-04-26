Siyasetçi Sevgi İnsanı Olmalıdır

Ak Parti, CHP ve MHP liderlerine seslenen Sümer, “Lütfen, yüzlerimiz gülsün, gözlerimiz birbirimize parlayarak baksın.

Ellerimiz ikili veya üçlü veya daha çoklu tokalaşsın. Sevgi, saygı, umut ve yaşama sevincimiz, birleşik ellerinizden yüreklerinize ve oradan da topluma, bizlere yansısın” dedi.

Şiddet ne yazık ki toplumumuzun her alanına yayılmış durumda. Fiziksel şiddetin yanı sıra sözlü şiddetlerde sınırlarını aşmış durumda. Kirli sözlerle uygulanan siyaset, siyasetçilerin doğrudan hedef göstermesi. Kin ve nefret söylemleri toplumu da ciddi anlamda etkiliyor. En yakın örneği ise Çubuk’ta şehit cenazesine katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na uygulanan şiddet ile karşımıza çıkıyor.

Bu konuda şiddetsiz bir toplum için her daim var gücüyle çalışan Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer’in görüşlerini aldık. Sümer siyasi liderlerin kirli siyasetten uzaklaşarak topluma örnek olmaları gerektiğini düşünüyor ve bu davranışın topluma da olumlu anlamda yansıyacağından oldukça emin.

Soru:Siyasetin dili her geçen gün kirleniyor ve artık toplumu kutuplaştırma boyutuna kadar ileri seviyelere varmış durumda. Siyasetin dili nasıl olmalıdır konusunda düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Rıza Sümer: Siyasetin dilinin nasıl olması gerektiği konusundaki düşüncemi, önce insandan başlayarak dillendirmek isterim. İnsan, harika bir canlı. Beden, beyin, yürek ve ruh yapısı ile çok harika. Bu harika yaradılışın ürünü olan insan, dünyada va rolduğundan beri hem sevgiyi, hem de şiddeti birlikte yaşamış, yaşatmış. Ancak, şiddet tüm dünyaya, tüm canlı cansız varlıklara büyük ve onarılmaz zararlar vermiş. Yaradılıştan itibaren insanın insanı öldürmesinin, hayvanları katletmesinin sayılarını yaklaşık olarak bile vermemiz olanaksız.

İnsanın insana, hayvana ve çevreye yaptıkları; nefret, hiddet, şiddet, vahşet ve dehşet kelimeleri ile “insan beşgeni” olarak nitelenebilir. Bu nedenle, ben sürekli olarak, insanın tarihi başladığını, ancak insanlık tarihinin henüz başlamadığını söylüyorum. İnsanlık tarihi, insanın insana, hayvana ve çevreye karşı işlediği şiddet suçlarının dünyanın her yerinde sona erdiği zaman başlayacak. Ve bir hayal olsa da bazı tarihçiler, tarihi, “İsa’dan Önce ve İsa’dan Sonra” değil, “Sevgiden Önce ve Sevgiden Sonra” diye dilimleyecekler.

Dünyada ve Türkiye’de, örnek vermeyeceğim, ancak toplumlarda yalanların gerçek olarak kabul edildiği yılları yaşıyoruz. Bu yalanlar, yabancılaşmalar, insanları farklı evrimleştiriyor. Şiddet; yalan ve gerçeğin, insan eliyle çatışması, çatıştırılması olarak da tanımlanabilir.

İnsan, her yerde, ırk, köken, inanç, renk, cinsiyet ne olursa olsun, şiddetsiz iletişim kurmalı, şiddetsiz, yüz yüze ve göz göze konuşmalı, tartışmalı, uzlaşmalı. İnsanın doğasında şiddetin olduğunu söyleyen uzmanlar var. Ancak, insanın doğasında sevginin ve şefkatin var olduğunu, hem de çok güçlü olarak var olduğunu yine uzmanlar söylüyor. Bunu gözlemek de çok kolay.

Bu nedenle, insanlar daha küçük yaşlarda iken, bu konularda eğitilmeli. Onlara, yüz yüze bakarak ve güzel kelimeler kullanarak konuşma yönteminin eğitimi verilmeli. Dilde kaba, incitici, aşağılayıcı kelimeler bulunsa bile kullanılmamalı. Özellikle Türkiye topraklarında, Tanrı vergisi, çeşitli inançlar, çeşitli diller, çeşitli görüşler, çeşitli ırklar ve kökenlerin olduğu düşünülürse, şiddetsiz dil, şiddetsiz iletişim, çok daha gerekli oluyor.

Gerçekten siyasetin dili, toplumu kutuplaştırıyor. Etkili de oluyor. Türkiye’nin uluslar arası alandaki görüntüsüne güzellik değil, olumsuzluk katıyor. Hatta, toplumu kutuplaştırmanın tehlikeli sonuçlarını görmeye de başladık. Ulusal birlik, hoşgörü zayıflıyor. Türkiye’yi bölmek ve yaygın bir şiddet ortamına çekmek isteyenlerin de işini kolaylaştırıyor sanki.

Siyasetçi toplumun aynasıdır. Siyasetçi, halkın gözleri önündedir. Halkın içinden çıkmıştır ve toplumun niteliği onu da etkiler. Ancak, giyimi, kuşamı, yaşam biçimi ve konuşma dili ile içinde yetiştiği topluma örnek olmalıdır. Öfkelenmemeli veya öfkesinin dışa vurumuna engel olabilmelidir. Bilim insanlarının ve uzmanların söylemi ile zor zamanlarda duygularını yönetebilmelidir. Topluma, demokrasiyi ve adaleti sağlamada önderlik ederken, dili ile, gözleriyle herkese örnek olmalıdır.

Siyasetin eleştiri kısmında da dil şiddeti, şiddet dili var, savunmadaki kesimde de şiddet dilini görmek olası. Yerleşme alanlarında farklı siyasal parti binalarına ve üyelerine saldırıları insana yakıştırmak mümkün değil. Birkaç gün önce açık alanda bir siyasi toplantıyı izledim. Bir Bakanın soyadına ekleme yapıldı ve ağır bir niteliğe dönüştürüldü bu kelime. Slogan halinde haykırıldı. Çok üzüldüm. İnsanlar tepki göstermekte haklı olabilirler. Bu tepki değildi bana göre. Bu, kendilerine yapılanlara karşı yanıt verenlerin de şiddetsiz iletişimi değil, şiddet dilini kullanmalarıdır.

Siyasetin dilinde, yalan, iftira, hakaret, tehdit, ötekileştirme uçuşuyor. İnanamıyorum, bir toplum, bir okumuş insan bunları nasıl üretir ve gözümüzün içine baka baka yapar.

Siyasetçilere, şiddetsiz iletişimle ilgili bazı yayınları okumalarını da öneriyorum. Bu söyleşiyi de birkaç kez okumalarını. Ayırımsız tüm siyasetçileredir önerim. Siyasetçi, sevgi insanı olmalıdır, şiddetten uzak yaşayan tüm kesimleri kucaklamalıdır. Dili nefret değil sevgi üretmelidir. Yaşamak ve insanları olduğu gibi sevmek, bu yurdun ve dünyanın olanaklarını paylaşmak hiç zor olmamalı.

Bakınız, dünyada benim nefret ettiğim ve ölmesini istediğim tek insan yok. Tek canlı bile. Oysa, başkalarına karşı şiddet dili kullanarak bana da acı çektiren ve hatta utandıran insanlar var. Onlardan da nefret etmiyorum. Hiç kimse yok nefretimde. Çünkü bende nefret diye bir duygu yok.

Soru: Kılıçdaroğlu’nun uğradığı saldırıyı düşünecek olursak bu şiddet eylemini neye bağlayabiliriz?

Sümer: İnsan soyu, doğaya ve doğadaki hayvanlara vahşi diyor. Onların konuşamadıklarını, geniş düşünemediklerini ileri sürüyor. Bunlara asla katılmıyorum. Hayvanların dilleri de var, güçlü düşünme yapıları da. Hatta o kadar güzel yürekleri var ki, insana güveniyorlar ve kolay tuzağa düşüp avlanıyorlar.

Bunu yapanlar, içlerindeki sevgiyi, şefkati değil, şiddeti beslemişler. Şiddet dolu, adaletsiz, aile, köy, kent demeden demokrasinin olmadığı, baskının, mutsuzluğun, korkunun, güvensizliğin bulunduğu ortamlarda yetişmişler, yaşamışlar. Yalan doğru inandıklarına zarar geliyor, zarar gelir korkusunun ağırlığı altında kalmışlar. Ataları ve o yörenin ileri gelenleri günümüz şiddet yanlılarına, güç kullanmayı öğretmişler. Kan davalarına bakınız. Akrabalar arasında bile olan anlaşmazlıklara ve adalet dışındaki çözüm yöntemlerine bakınız. Sözde çözüm yöntemleri bunlar.

Günümüzde de farklı siyasi görüşlerin televizyonlarda dillendirilmesine bakınız. Karşı görüşteki siyasetçilere, bilim insanlarına, hukukçulara, eğitimcilere, gazetecilere yönelik sözlere bakınız. Yargıda bile işlem görmeyen konularda insanlar ve partiler, silahlı şiddet çeteleriyle işbirliği yapmakla suçlanıyor. Elde kanıt yok. Benim siyasi görüşüm de, seçtiğim siyasetçi de var bu suçlamalara hedef olanlar arasında. Öyle olsa ben o görüşü destekler miyim? O görüşe oy verir miyim? Bu hakaret ve iftiralar parti üyelerine de, seçmenlerine de.. Hatta bana da..Benden bunlara karşı bir şiddet kelimesini, şiddet dilini kullandığımı gören var mı, duyan var mı? Ben onları da bağrıma basıyorum, kucaklıyorum. Onlara çevrilen bir namlu görsem kendimi kesinlikle siper ederim. Böyle bir cinayeti göreceğime ölmeyi yeğlerim.

Bir de, siyasetçi, bir başka siyasetçiyi, şiddet örgütleriyle işbirliği yapmakla suçlarsa, suçlayanın taraftarlarının inanması ve öfke duyması zor olmaz. Yurdu parçalanacak, dinsel inancına zarar gelecek kaygı taşıyan, korkan insandan, bir de bilgisi az ve yanlış ise, silahlı veya silahsız şiddete başvurmasını beklemeliyiz. Aslında beklememeliyiz. Ancak, yaşanmış örneklere, eğitimimize, demokrasimize ve adalet anlayışımıza baktıkça beklememiz gerekir sanırım. Adalet deyince yargı değil, toplumsal adalettir kastettiğim. Yargıdaki adalet ve adaletsizlikler, dünya genelinde sorunludur. O ayrı bir konu.

Sevgi dolu değil, şiddet eğilimli insanlar da var aramızda. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıya hangi nitelemeyi yapsak yetmez. Tüm şiddet örneklerine çirkin, ayıp, yazık kelimeleri kullanmayı bile bu kelimelere hakaret sayarım. Ancak, Mustafa Kemal’in “Köylü Milletin Efendisidir” sözü çok tarihseldir. Başka uluslarda böyle bir tanımın olduğunu sanmam. Efendimiz olan köylüler, kadınlar, dindarlar, gençler, siyasetçiler arasından böyle şiddet yanlılarının üremesi ve hatta üretilmesi derin düşündürücü ve utandırıcı bir durum.

Ben, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun alnından, yüreğinden öpüyorum, kardeşim gibi bağrıma basıyorum. Başka bir siyasal örgütten birisine aynı şiddet gösterilseydi aynı duyguya sahip olur ve aynı kelimeleri kullanırdım.

Çubuk’taki olayda, siyasetçilerin şiddet dilini kullanmalarının çok etkili olduğunu, şiddet dilinin, orada veya başka yerlerde de şiddet yanlısı ve düşmanlığı artıracak birliktelikleri ve konuşmaları ürettiğini düşünüyorum. Konu yargıda olduğu için örgütlü ve tasarlanmış olabileceği konusunda bir yorumda bulunmak istemem. Ancak, bu hareket, Sivas-Madımak olayını anımsatmıyor değil. Şiddet suçları affedilmemeli. En küçük katılımda bulunan bile yargı önüne çıkarılmalı. Görüntüler ve tanıklar burada önem kazanıyor. Siyasetçiler, yargıya verilsin veya henüz verilmesin, hiçbir şiddet olayı ve zanlılar hakkında konuşmamalı, medya da kimseyi suçlamamalıdır. Ne yazık ki bu konuda kendisini savcı, yargıç ve infaz memuru yerine koyanlarımız da az değil.

Çubuk olayına, şiddet dilinin, eğitim düzenimizin, siyasal partilerin her yerde örgütlü olmamasının, birbirlerini tanımamasının ve yabancılaşmanın ürünlerinden biri olarak bakabiliriz. Çubuk olayını yapanlar, şiddetsiz iletişimi bilselerdi, siyasetin ürettiği yalanlara, iftiralara inanmasalardı ülkemiz ve dünya kamuoyuna karşı böyle görünmeyeceklerdi. Tepkilerini ve en önemlisi görüşlerini, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yüz yüze konuşarak, empati kurarak paylaşabilirlerdi. Medya için de bu örnek bir haber olurdu. Ancak, bu ne zaman yapılmalıydı. Şehidimiz toprağa verildikten, tören bittikten sonra. Kemal bey ve oradakilerin tümü köyün konukları idiler. Aynı acı onların da, bizlerin de içimizdedir. Saldırı, inanca, insanlığa, konukseverliğe, bu toprakların geleneklerine de çok aykırı düştü. Çok yazık ve çok ayıp oldu. Saldırganlar, şiddetsiz iletişim konusunda çok büyük ve örnek bir fırsatı kaçırdılar. Tarihe güler yüzleri ile geçeceklerdi, şimdi insana yakışmayan söz ve hareketleri ile şiddetin tarihindeki yerlerini aldılar.

Ancak, köy muhtarının ve sakinlerinden bazılarının, olaydan sonraki tutum ve davranışları da beklediğimiz insancıl yaklaşım kanımca. O köy, muhtarının önderliğinde, farklı siyasal görüşleri, dostluk ve komşuluk temelinde bir araya getirerek, saldırı olayının ağırlığını hafifletebilir, çirkin görüntüleri raflara kaldırabilir.

Hatta şunu da öneriyorum. Köy muhtarının, Çubuk Kaymakamı ve Belediye Başkanının önderliğinde, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, açık alanda köy yemeğine ve çayına davet edilebilir. Ben bu davet yapıldığı takdirde, olumlu yanıt göreceğine güveniyorum. Şiddetsiz Toplum Derneği olarak biz, yöredeki siyasal parti temsilcileri, gönüllü kuruluşlar ve meslek örgütleri de bu birliktelikte yer alabilir. Türkiye ve dünya, bu buluşmayı ayakta alkışlayacaktır.

Soru: Sizce bu şiddet olayından sonra siyasiler nasıl tavır almalıdır?

Sümer: 31 Mart seçimleri benim gördüğüm, yaşadığım seçimler arasında şiddet dilinin en çok kullanıldığı seçimdir. Seçimden sonra biraz yumuşama oluyor gibi geldi bana. Ancak, bu olayla ilgili olarak bazı siyasetçilerin tutum ve sözleri beni tekrar kaygılandırdı. Umudumu kıramadı, ancak kaygılandırdı.

Ben üç siyasetçiye doğrudan sesleniyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye ilk başta sorumluluk düşüyor. Lütfen, yüzlerimiz gülsün, gözlerimiz birbirimize parlayarak baksın. Ellerimiz ikili veya üçlü veya daha çoklu tokalaşsın. Sevgi, saygı, umut ve yaşama sevincimiz, birleşik ellerinizden yüreklerinize ve oradan da topluma, bizlere yansısın. Dilimizde ağır kelimeler olmasın, eleştiriler güzel Türkçemizin güzel kelimeleriyle yapılsın. Gücüm olsa, her üç değerli insanı da kucaklamak, sevgi dolu bir siyaset ve toplum yaşamı için yan yana getirmek isterdim. Böyle bir mucize gerçekleşse, Çubuk olayı ve geçmişteki acılı örnekler kesinlikle bir daha yaşanmaz. Herkes alkışlar.

Köyden kente, kentlerden siyasal partilere ve TBMM’ye kadar artık sözlü veya kabalık dolu şiddet örnekleri yaşanmasın lütfen. TBMM’de veya TBMM dışındaki tüm siyasal partilere ve tüm siyasetçilere, dünyaya ve ülkeye örnek olmalarını öneriyorum.

Soru: Kirli siyaset söylemlerinin topluma da yansıdığını düşünüyor musunuz?

Sümer: Kirli veya şiddet dolu bir siyasete siyaset, şiddet dolu bir harekete de iletişim denmez. Aynı anne babadan doğanlara kardeş denir hukukta, sosyal yaşamda. Ben kızıl deriliyi de, Afrikalı bir siyahı da, beyaz adamı da, soluk benizliyi de kardeşim bilirim. Sadece miras hukukunda, yurttaşlık kavramında bir fark gözetirim. İnsan hakları bağlamında hepimiz kardeş sayılmalıyız.

Bu nedenle, şiddet dolu davranışların, kirliliğin, olumsuzluğun topluma yansımaması olanaksız. Dilimizin etkisi, kitle iletişim araçlarıyla her yere gidiyor. Toplumu da etkiliyor. Çünkü siyasetçi, bu toplumun bir parçası, bir üyesi. Bu toplum da siyasetçinin ana yatağı, ana evi. Karşılıklı etkileşim kesinlikle oluyor. Siyasetçi, şiddeti değil, sevgiyi, şefkati ve hoşgörüyü taşımalı, TBMM’ye, parti örgütlerine ve buradan da topluma. Hatta dünyaya.

Şiddet üreten kirlilik, sadece siyasal alanda değil, her yerde var. Gürültü kirliliği, trafik kirliliği, hava, su, toprak kirliliği. Çevre, doğa katliamları, hayvanlara yönelik kıyımlar, vahşet. Türkiye’nin sokaklarının, yeşil alanlarının, park ve bahçelerinin küllük ve çöplük olarak kullanılması… Bunlarda kirlilik.. Söyledim, insanda şiddet eğilimi var. Ancak, sevgi ve şefkat de var. İnsanda kirletme, kirlilik üretme var. Ancak, temiz tutma ve temizleme yetisi de var.

Siyasette de, çevre, insan ve hayvan haklarında da sevgi dolu ve temiz insan olmayı başarmalıyız. Bunun için; eğitim, demokrasi, adalet, siyasi görüşleri ve dinsel inançları ölçü almadan, ancak bu iki kutsal değere saygı duyarak derneklerde, federasyonlarda, konfederasyonlarda veya benzeri topluluklarda bir araya gelmek, örgütlenmek gerekir.

Soru: Son olarak ne eklemek istersiniz?

Sümer: Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı olarak, “Türkiye’de ve Dünyada, İnsan, Hayvan, Canlı Cansız Çevre Haklarına Uygun, Demokrasi, Adalet, Güvenlik, Sağlık, Sevgi, Şefkat, Hoşgörü ve Barış İçinde Yaşamak ve Yaşatmak İçin Hedefler” başlıklı bir belge hazırladım. Hedefler, çeşitli etkinliklerde dile getirilenlerden derlendi. İçinde benim görüşlerim ve Derneğimizin hedefleri de var. Birçok kuruluşun da. Hedefler metnini, Sayın Cumhurbaşkanımıza, TBMM Başkanlığına, siyasal partilere, ilgili bakanlıklara, meslek ve gönüllü kuruluşlara gönderdik.İnsana, hayvana ve çevreye yönelik şiddet konusunda kurultaylar düzenlenmesini önerdik. Bu belgeye değer verilmesini diliyoruz.

Yaşanan şiddet olaylarının, kan davalarının, anlaşmazlıkların ve çatışmaların artık olmaması için kamu kurum ve kuruluşlarının yapması gereken çok şeyler var. Ancak, çok önemli bir önerimiz de var. Kadın erkek, çalışan çalışmayan, emekli, engelli demeden, tüm insanlarımız köylerden mahalleler, kentlere dek dernekler kurmalıdır. Kurulmuş olanlara üye olmalıdır. İnsanlarımız bu derneklerde birbirlerini daha iyi tanıyacaklar, birbirlerini etkileyecekler, deneyimlerini paylaşacaklar, şiddeti ve olumsuzlukları önlemek için dayanışma içine girecekler. Görülecek ki, zamanla anlaşmazlıklar, kan davaları, sözlü veya silahlı, kaba davranışlar azalacak, ortadan kalkacak. Aynı anne ve babadan olmayanların kardeşçe, yan yana veya yakın, sevgi ve barış içinde yaşadıkları görülecek.Köyler, mahalleler, sokaklar, daha mutlu alanlara dönecek. Yabancılaşma olmayacak, insanlar birbirlerine güvenecek. Sevgi toplumu oluşacak.

Ve bir öneri daha. Hayat pahalılığının, ekonomik şiddetin önlenmesi ve üretimin artırılması için köylerin yaşanabilir alanlar olması sağlanmalıdır. Köylü, üretici ve çiftçi köylü olmalıdır. Üretim ve tüketim kooperatifleri kurulmalıdır. Kooperatifler, sanayi ve ticaret odaları, yerel yönetimler, ilgili kamu yönetimleri arasında kurulacak iletişim ve yapılacak işbirliği, tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık gibi alanlarda Türkiye’yi güçlendirecektir.Bu yapılanma, sosyal toplumu da sağlayacak, her alanımızı olumlu etkileyecektir.

Son önerimiz medyaya. Biz medyayı yandaş, karşıt diye hiç ayırmadık. Farklı görüşlere ve inançlara karşı, şiddet dili, yazılara, haberlere ve manşetlere yansıtılmamalıdır. Medya elbette dilediğini destekler. Ancak, her kişi ve kuruluşu kucaklayacakların başındadır medya.

Ben, siyasetçilerimiz, medyamız başta olmak üzere herkesi ve her kuruluşu canım gibi kucaklıyor, onlardan topluma sevgi kelimeleri, cümleleri, sesleri, gülen yüzleri ve parlayan gözleri yansıtmasını bekliyorum ve diliyorum. Böyle bir mucizenin gerçekleştiği o günleri görmek ve yaşamak isterim.

Bizi önemsediğiniz, değer verdiğiniz, hatta bu konuda televizyonları, gazeteleri, radyoları ve sosyal medyası ile tüm medyaya ve topluma örnek olduğunuz için Sonsöz Gazetesi yönetici ve çalışanlarına, elbette size sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.