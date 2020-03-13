2020’ye başlarken hiç kimse bu kadar sıra dışı olaylar yaşanabileceğini öngöremezdi, lakin beklenmeyen, öngörülemeyen oldu ve her şeyin fiyatı tabiri caizse paraşütsüz düşüyor,

Petrol fiyatları tarihi bir çöküş yaşıyor, resmen çakıldı. Bu yılın hemen başında İran’lı komutan Kasım Süleymani’nin bir suikast ile öldürülmesinden bu yana Brent petrol 70 dolarlardan 32 dolarla indi, yarı yarıya düştü.

Hisse senetlerinde görülen panik satışlar borsaları dibe vurdurdu. Amerikan borsaları 1987 Asya krizinden bu yana böyle bir günlük değer kaybı yaşamamıştı. 2008 krizinde bile günlük değer kaybı yüzde 8 ile sınırlı kalmıştı. Büyük buhran 1929’da dahi günlük kayıp yüzde 14 civarındaydı. Amerikan borsalarında bu Perşembe günlük kayıp yüzde 10’un üstünde oldu işte buna resmen kara Perşembe denir. Avrupa ve Asya borsalarının durumu da en az bu kadar kötü. Tayland, Endonezya, Hindistan ve Güney Kore borsalarındaki sert düşüşler sonrası bu borsalarda işlemler geçici olarak durduruldu.

Salgının piyasaları ilk vurduğu 19 Şubat’tan bu yana küresel borsalardan 16 trilyon dolar buharlaştı. 19 Şubat’tan bu yana bakıldığında ise kayıpların çok daha ciddi boyuta ulaştığı görülüyor. Dow Jones yüzde 27 değer kaybederken, Japon Nikkei yüzde 16, Alman Dax ve Fransız CAC 40 yüzde 30, İngiliz FTSE 100 yüzde 31 değer yitirdi. Türkiye’de BIST 100’de yaşanan değer kaybı da yüzde 21 oldu.

Global hisse senedi piyasalarındaki sert satış dalgası kriptoparaları da vurdu, Bitcoin’in değeri bir günde yaklaşık yüzde 48 geriledi.

Güvenli liman altında bile satış baskısı oluştu, panik halde teminatları kapatmaya çalışan yatırımcılar ellerindeki altını satınca altının ons fiyatı bile 1600 doların altına düştü.

Fed’in programladığı kısa vadeli repolarlarla birlikte, piyasaya 5.4 trilyon doları nakit enjekte edecek. Piyasaya verilecek likidite miktarının artırılma kararı, hisse senetlerine Perşembe günü tekrar sert satışların gelmesiyle şirketlerin nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacını taşıyor.

Şu anda herkesin umudu yaz aylarına doğru havaların ısınmasıyla virüsün etkilerinin azalacağı, salgının sönümleneceği yönünde.

Ticaret savaşları, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile jeostratejik gerilimler zaten hemen herkesin ajandasında yerini almıştı fakat hiç kimse böyle aniden ortaya çıkıp tüm yerküreye yayılarak insanlığı tehdit edecek böyle bir salgının başlayacağını öngörememişti.

Olanı biteni hep beraber izliyoruz asıl cevap bulmamız gereken soru ise bundan sonra ne olacak.

Eğer bu salgın havaların ısınması ya da başka bir sebepten dolayı yavaşlar ve kendiliğinden durursa ya da hızlıca bir ilaç ya da tedavi yöntemi bulunursa olaylar kontrol altına alınabilir. Lakin bu durumda bile ortalıkta epey bir enkaz kalacak, devletlere ciddi bir enkaz kaldırma görevi düşecektir. Bu sefer 2008 krizinde olduğu gibi faizleri indirip, piyasalara bol bulamaç para saçarak bu krizin etkileri giderilemez.

Küresel ölçekte gittikçe büyüyen ve çevrilmesi de gittikçe zorlaşan bir borç stoğu vardı ve bu stok aklı başı yerinde herkesi ciddi olarak endişelendirmekteydi. Şok edici bir şekilde yavaşlayacak bir küresel ekonomi bu borçların çevrilmesini imkansız hale getirebilir ve bu borç balonu patlayabilir.

Bu gerçekleşirse küresel ekonominin aynı Bretton Woods anlaşması ile yapıldığı gibi masada yeniden dizayn edilmesi gerekecektir. Zaten çok uzun bir zamandır küresel para sisteminin sıkıntıları biliniyordu, lakin herkes köklü bir çözüm aramak yerine günü kurtarıcı çözümler, pansuman tedaviler ile bu sorunu görmezden geliyordu.

Küresel ekonomideki en büyük sıkıntı para konusundadır, değeri iktidarlarca belirlenen ve keyfe keder değişen bu kadar çok para birimi ile bugünkü küresel ekonomiyi sağlıklı işletmek mümkün değildir. Üretici güçler bu durumdan ciddi sıkıntı duymaktadırlar ve dünya yeni bir arayış içindedir.

Küresel ekonomide tek sıkıntı para sisteminde değil elbette daha bir çok sıkıntı var ve sosyalist sistemin çöküp, neoliberal teorinin tek seçenek olarak takdim edildiği 90’ların başından beri bu sıkıntılar birikmektedir. Bu virüs krizi ekonomik fay hatlarını harekete geçirmiş olabilir bu olduysa önümüzdeki dönemde yeni bir dünyanın kurulduğunu göreceğiz demektir ve bu dünyada eski dünyanın dinazorlarına yer olmayacaktır.