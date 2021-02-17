Sivrihisar Belediyesi, sağlık çalışanlarına sucuk ekmek dağıttı

Hakan TÜRKTAN/SİVRİHİSAR (Eskişehir),(DHA)- ESKİŞEHİR’de, Sivrihisar Belediyesi geleneksel Dövme Sucuk Festivali’nin bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmesi üzerine, sağlık çalışanlarına sucuk ekmek dağıtıldı.

Geçen yıl Elazığ’da meydana gelen deprem nedeniyle iptal edilen Dövme Sucuk Festivali’nin

bu yıl yapılması planlanan 5’incisi de koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi. Belediye ekipleri, koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına moral olması amacıyla Sivrihisar Devlet Hastanesi bahçesinde mangal kurup, sucuk ekmek dağıttı.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ile sağlık çalışanlarının katıldığı etkinlikte Sivrihisar Kaymakamı Alparslan Kılıç, “Yaklaşık bir yıldır sağlık çalışanlarımız gerçekten çok özveri gösterdiler. Onları unutmadığımızı göstermek adına belediyemiz her yıl geleneksel olarak düzenlenen sucuk festivalini pandemi şartlarına uygun bir şekilde sağlık çalışanlarımıza özel bir şekilde yaptılar” dedi.

‘SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ FAZLASIYLA YORULDU’

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü de koronavirüs ile mücadelede sağlık çalışanlarının çok yorulduğunu belirterek, “2020 yılı Şubat ayındaki festivalimizi Elazığ depremi nedeniyle iptal ederek, Elazığ’a gittik. Depremzedelerimizin bir nebze yaralarını sarmak, moral verip, yanlarında olmak için mangallarımızı orada yaktık. Bu sene de tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyoruz. Fakat bu dönemde herkesin bildiği gibi en zorlu görev sağlıkçılarımıza düştü. Tüm sağlık çalışanlarımız canlarını dişlerine takarak bu süreci kontrol altında tutabilmek adına çok çalışıp, fazlasıyla yoruldular. Onlara minnettarız. Bu günde ilçemizde görev yapan değerli sağlık çalışanlarımıza destek olmak, onlara teşekkür etmek adına 2021 yılı Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali’mizi sağlıkçılarımıza hediye ediyoruz. Bugün sucuklarımız onlar için mangallarda yerini alıyor, tüm sağlık emekçilerimize şahsım ve Sivrihisar halkı adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.

‘PANDEMİ SÜRECİ HENÜZ TAMAMLANMADI’

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof.Dr.Uğur Bilge ise, pandemi sürecinin henüz tamamlanmadığını ifade ederek, “Bu aktiviteden gayet memnuniyet duyuyoruz. Sağlık çalışanlarımız bu dönemde çok ağır bir yükün altındalar. Pandemi süreci henüz tamamlanmış değil. Sayın belediye başkanımızın daveti üzerine geldik buraya. Öğle yemeğinde sağlıkçılara böyle bir ikramda bulunmak istedikleri belirttiler. Biz de çok memnuniyet duyduk. Bu hem moral ve motivasyon açısından önemli hem de sağlık dışındaki bu tür aktivitelerin belediyeler tarafından sağlıkçılara yönelik yapılmasının kıymetli olduğu söylemek isteriz” şeklinde konuştu.

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