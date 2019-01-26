Stresin akneyi çoğaltacağını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Yeliz Karakoca, önemli uyarılarda bulundu.

Var olan bir sivilceyi sıkmanın durumu kötüleştireceğine dikkat çeken Karakoca, “Sivilceyi sıkmak hem cilde zarar verir hem sivilcelerin artmasına neden olur” dedi.

Özellikle ergenlik döneminde sık karşılaşılan deri hastalıklarından biri olan sivilce, hem kadında hem bayda her yaşta görülüyor. Toplumun yüzde 80′ini etkileyen sivilcenin ergenlik döneminde görülme oranı ise yüzde 90-95’lere kadar çıkmaktadır. Sigara kullanımı, stres ve şuursuz rejimlerin de sivilce oluşumuna sebep olduğunu vurgulayan Medicana Bahçelievler Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Yeliz Karakoca, “Akne, sıklıkla yüz olmak suretiyle derinin yağlı bölgelerine sırt, göğüs, omuz ve kol üst bölgelere yerleşir. Akne oluşumunda yalnızca tek bir unsur etkili değildir; genetik yatkınlık, hormonlar, propioni bacteriumacnes adlı bakteri önemli rol oynar. Artan yağ salgısı, kıl folikülündeki keratinositlerin aşırı çoğalması ve propioni bacteriumacnes ile bakteriyel kolonizasyon akne hastalığının temel nedenidir. Sigara kullanımı, diyet, stres gibi bir çok unsur de etiyolojide etkilidir” diye konuştu.

SİVİLCE NEDEN OLUŞUR?

Vücutta erkeklik hormonu olarak adlandırılan androjen hormonu üretiminin 11–14 yaş aralığında en üst düzeye ulaştığını ifade eden Dr. Karakoca şu şekilde devam etti:

“Androjenler tarafından uyarılan yağ çaputları cildin korunmasında görev alan sebumu daha çok üretmeye başlarlar. Aşırı üretilen yağ, kıl folikülünün içinde birikir ve follikülün tıkanma ve komedonlara sebep olma ihtimali artar. Yağ çaputu kanalı tıkanıp ve içi yağ ile dolduğunda bu bakterilerin üremesi için uygun ortam oluşur. Bakterinin ürettiği kimyasallar follikül içinde ve deri yüzeyinde inflamasyona (iltihap, kızarıklık, şişlik, ağrı) sebep olur. Sonuçta farklı klinik özelliklere ve şiddete sahip sivilce tipleri ortaya çıkar. bazı kara (açık) ya da beyaz (kapalı) noktalar (komedon) şeklinde hafifçe şiddetli akne görünür. bazı de kırmızı kabartılar, apseli sarı-yeşil uçlu kabartılar, ağrıya sebep olan nodüller ve kistler oluşmaktadır.”

TEMİZLEYİCİLER CİLDİN PH’INA YAKIN OLMALI

Stresin akneyi alevlendirebileceğini vurgulayan Dr. Karakoca, “Stresli bir dönem genel anlamda öğrenciler için sınav dönemleridir. Bu dönemde sivilceleriniz artabilir. adet döneminde, hormon dozu değiştiğinden, sivilceler çoğalabilir. Ayrıca mevcud bir sivilceyi sıkmak, durumu daha da kötüleştirir. Hem cilde hasar verir hem de sivilcelerin artmasına sebep olur. Güneş ışığı, aknenin iyileşmesini kolaylaştırır. ancak uzun süre güneşte kalmak deride oluşabilecek kirleri arttırır. Ayrıca terlemek, sivilcelerin artmasına sebep olur. Akne lezyonlarını kapatmak için yoğun ve uygunsuz kozmetik ürünleri kullanmak derideki gözenekleri tıkayarak, hastalığın artmasına sebep olabilir. Cildi çok fazla kurutansa bunlardan, temizleyicilerden uzak durmanız gerekir. Temizleyicilerin, cildin saf ph’ına yakın olmasına dikkat edilmelidir. çok fazla yıkamak mevcud koruyucu engeli bozarak cilde hasar verir. katiyen sivilceyi sıkmak, oynamak önerilmez. Sıkılan aknede apse yayılabilir, kızarıklık artabileceği gibi, iz kalma riski de artar. bazı akne tiplerinde ancak hekim nezaretinde akne lezyonları boşaltılabilir” diye konuştu.

“TEDAVİYE BAŞLAMANIN EN İDEAL MEVSİMİ KIŞ”

Uzm. Dr. Karakoca, akne tedavisinde dikkat edilmesi gerekenleri ise şu şekilde sıraladı:

“Aslında akne her mevsim tedavi edilebilir ancak tedavide kullandığımız ilaçların deride oluşturabileceği yan etkilerini ve oluşan tepkilerin güneşle olumsuz etkileşimini göz önünde bulundurduğumuzda kir oluşumunu en aza düşürmek amacıyla en uygun zaman güneş ışınlarının az olduğu kış mevsimidir. Akne tedavisinde haricen kullanılan kremler içinde bulunan retinoik asit, benzoil peroksit, azelaik asit, salisilik asit, tetrasiklin gibi maddeler yüzde kızarıklık ve güneş hassasiyeti yapabileceğinden yaz aylarında kullanılması çoğu zaman önerilmez. Eğer kullanılırsa deride lekelenmelere sebep olabilir. Akne tedavisinde etkili olan ve ağızdan alınan bazı antibiyotikler ve A vitamini ilaçları da güneşe karşı hassasiyeti artırır. Ayrıca bu ilaçlar cildin kurumasına sebep olur. Bu durumu önlemek için tavsiye edilen kremlerin yaz aylarında kullanılması hastalar için konforlu değildir. zira yaz aylarında terleme ile bu kremlerin etkisi kısa zamanda geçer.”

“DERMATOLOJİ UZMANINA BAŞVURUN”

Akne tedavisinde çok sayıda kullanılan ilaç var olduğunu vurgulayan Başaran, “Hafif şiddetli akne için tedavide topikal ilaçlar ilk olarak tercih edilirken topikal tedavinin cevap vermediği durumlarda ağızdan ilaç (oral antibiyotik) tedavisi kullanılabilir. Bu cins ilaçlar sıklıkla topikal tedavi ile beraber kullanıldığında daha iyi netice verir. şiddetli akne sorunu yaşayan, cildi yağlı kişilerne ortalama 30 senedir izot retionin içerikli (A vitamini türevi) ağızdan bir ilaç verilir. edavi için uygulanan yüzeysel peeling daha çok hafifçe akne, kara ve beyaz nokta tedavisinde ve ikincil olarak kirlerin tedavisinde tercih edilmektedir. Akne zamanında tedavi edilmediğinde iz bırakarak iyileşebilir. Tedaviye geç cevap veren bir deri hastalığı olduğundan düzgün ve sabırlı bir tedavi süreci gerektirir. Yapılan en temel yanlış ise tedavide geç kalınmasıdır. Sivilceler ilk görülmeye başladığında uygun tedavinin uygun zamanda verilmesi için dermatoloji uzmanına başvurmak gerekir” uyarısında bulundu.