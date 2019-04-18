Sivil toplum kuruluşlarından Taşdelen’e kutluma ziyareti

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, seçimlerin ardından sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

Taşdelen, Cumhuriyetin Başkenti Ankara’nın ortak akılla yönetilerek kaybettiği yılların etkisinden kurtulması için sivil toplum kuruluşlarının önemine vurgu yaptı.

Rekor bir oyla yeniden seçilen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sivil toplum kuruluşları yöneticilerini makamında ağırlamaya devam ediyor. Ortak akılla yönetim anlayışının başarıyı her alanda getirdiğine vurgu yapan Taşdelen, Cumhuriyetin Başkenti Ankara’nın ortak akılla yönetileceğini aktardı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, DİSK Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri, KESK Tüm Bel Sen 2 No.lu Şube Yöneticileri, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş ve yönetim kurulu üyeleri, Yozgatlı Dernekler Federasyonu yöneticileriyle bir araya gelen Taşdelen, seçim sonuçları ve Başkente etkileri üzerine konuklarıyla sohbet etti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Taşdelen, konuklarına teşekkür ederek, “Cumhuriyetin Başkentinin ortak akılla yönetilmesi için sivil toplum inisiyatiflerine büyük görevler düşüyor, Ankara 25 yılın yıpranmışlığının etkilerinden hızla kurtulacaktır” dedi.